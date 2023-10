BASTANO 71€ per fare tuo uno smartphone Xiaomi display da 6,53'': scade tra poco

Il Redmi 10A è uno smartphone di fascia economica prodotto da Xiaomi, azienda nota anche per offrire dispositivi di buona qualità a prezzi competitivi. Questo smartphone presenta un design classico e un display di dimensioni standard. Lo smartphone è dotato di un display da 6,53 pollici, noto per la sua ampiezza e immersività. La risoluzione è di 1600 x 720 pixel, garantendo un’esperienza visiva di alta definizione.

Se lo vuoi devi però fare in fretta, perché costa appena 71€ con l’offerta a tempo in corso, quindi rischi di rimanere a bocca asciutta se va esaurito o quando scade la promozione. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

Prestazioni ok a prezzo da mercatino dell’usato

Questo modello è alimentato da un processore e 2 GB di RAM, il che è sufficiente per eseguire la maggior parte delle applicazioni quotidiane in modo fluido. Tuttavia, potresti riscontrare limitazioni in termini di multitasking o nell’esecuzione di app più pesanti. Il dispositivo ha una memoria di 2 GB di RAM e 32 GB di ROM (espandibile con microSD). Questo offre abbastanza spazio per le tue app, foto e video.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 MP, mentre quella frontale è da 5 MP. Queste fotocamere sono in grado di catturare foto e video di base. Questo smartphone è alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio G25, progettato per garantire un’esperienza di gioco senza interruzioni, un utilizzo quotidiano fluido e una maggiore durata della batteria, ed è dotato di Bluetooth 5.0 e supporta Dual SIM, con Nano-SIM.

Una batteria ad alta capacità da 5000 mAh garantisce una lunga autonomia d’uso. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida da 18W, con un processo speciale che prolunga la durata della batteria per anni di utilizzo affidabile e funziona su MIUI 12.5 basato su Android 11. In termini di connettività, il dispositivo supporta la rete 4G, Wi-Fi a 2,4 GHz (802.11 b/g/n), e Bluetooth v5.0, tra le altre opzioni.

Insomma, se cerchi uno smartphone senza fronzoli ma perfetto per le tue esigenze quotidiane senza dover spendere troppi soldi, questo Xiaomi fa proprio al caso tuo: costa appena 71€ con l’offerta a tempo di ora, e non paghi nemmeno le spedizioni grazie ad Amazon Prime. Ma fai in fretta, prima che scada la promozione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.