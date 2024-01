Bastano appena 11€ per avere un segnale WiFi SUPER in ogni angolo della casa

Questo ripetitore WiFi Wireless è una soluzione economica ma potente per estendere la copertura della tua rete, garantendo una connessione affidabile e veloce in ogni angolo della tua casa. Con una velocità di trasferimento di 1200 Mbps e la capacità di supportare sia le frequenze a 2,4 GHz che a 5 GHz, questo dispositivo è progettato per ottimizzare le prestazioni della tua rete.

È ideale per eliminare le zone morte o i punti della casa con una connessione debole, senza dover spendere un patrimonio, visto che su Amazon oggi lo trovi a soli 11€ complice il coupon con lo sconto del 40% da spuntare sulla pagina del prodotto.

Ripetitore WiFi economico e potente per estendere la copertura della tua rete

Il Ripetitore WiFi può essere configurato come un nuovo punto di accesso, consentendoti di creare una rete WiFi aggiuntiva nella tua casa. Questa modalità è utile quando hai bisogno di una nuova rete WiFi in un’area precedentemente non coperta.

La funzione WPS semplifica la configurazione, consentendo una connessione rapida e sicura con un solo tocco del pulsante WPS sul dispositivo e sul router. Con il suo design elegante e compatto, il Ripetitore WiFi si integra facilmente nell’ambiente circostante senza occupare molto spazio.

Gli indicatori LED forniscono informazioni chiare sullo stato di funzionamento, aiutandoti a garantire una configurazione corretta e a monitorare le prestazioni del dispositivo. Compatibile con la maggior parte dei router WiFi e dispositivi abilitati WiFi, il Ripetitore WiFi offre una soluzione universale per ottimizzare la tua rete domestica.

In conclusione, se stai cercando un modo semplice ed efficace per migliorare la copertura della tua rete WiFi, il Ripetitore WiFi Wireless è una scelta conveniente e affidabile. Prendilo adesso su Amazon dove lo trovi a soli 11€ complice il coupon con lo sconto del 40% da spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis con Prime.

