BATTERIA da 27000mAh, carica wireless, tre porte: questo powerbank è una BESTIA (14€)

Il powerbank da 27000mAh di BRENCIL è una soluzione affidabile e versatile per mantenere i tuoi dispositivi carichi mentre sei in movimento. Lo prendi adesso a metà prezzo su Amazon, ovverosia 14€, grazie allo sconto del 50% applicato in automatico al check-out. Le spedizioni sono gratis via Prime. Ha una capacità della batteria di 27000mAh, il che significa che puoi caricare i tuoi dispositivi più volte prima di doverlo ricaricare. Il che lo rende perfetto per viaggi lunghi o quando non hai accesso a una presa di corrente.

Powerbank con tre porte di uscita e ricarica wireless: prezzo bomba

Un aspetto particolare di questo powerbank è la sua capacità di carica wireless. Puoi caricare dispositivi compatibili semplicemente posizionandoli sulla parte superiore del Power Bank. Questo è comodo e elimina la necessità di cavi. Poi è dotato di tre porte di uscita, il che ti consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Questo è utile quando devi caricare il tuo telefono, tablet e un altro dispositivo contemporaneamente. Include una porta USB-C che è compatibile con dispositivi moderni e può caricarli in modo efficiente. La porta USB-C può anche essere utilizzata per ricaricare lo stesso powerbank. Questi è anche dotato di indicatori LED che mostrano il livello di carica rimanente, consentendoti di sapere facilmente quanto carica è disponibile.

Nonostante la sua grande capacità, il dispositivo ha un design compatto e portatile che si adatta facilmente alla tua borsa o zaino, rendendolo un comodo compagno di viaggio. Per il resto, come accennato prima, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, smartwatch, auricolari wireless e molto altro. Prendilo adesso a metà prezzo su Amazon, ovverosia 14€, grazie allo sconto applicato in automatico al check-out. Spedizioni gratis via Prime. Compralo su Amazon a 14€

