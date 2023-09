Batteria esterna per iPhone: ti bastano 13€ per non rimanere MAI all'asciutto

La batteria esterna per iPhone e Airpods targata VEGER da 5000 mAh è la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano un powerbank compatto, potente e dal design accattivante per mantenere i propri dispositivi Apple carichi in qualsiasi momento e ovunque. Oggi, tra l’altro, hai anche l’occasione di prenderla subito su Amazon approfittando del doppio sconto, di base del 23%, e col coupon del 30% da spuntare in pagina, a soli 13€. Parliamo dunque di uno sconto totale del 53% e con le spedizioni sono gratuite con Prime.

Batteria VEGER per Apple iPhone e Airpods : piccola ma potente

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte di questa batteria esterna. Con una capacità di 5000 mAh, è in grado di ricaricare il tuo iPhone più volte, garantendo che non rimanga mai senza energia durante la giornata. Grazie alla tecnologia Power Delivery (PD) da 20W, questa batteria esterna offre una ricarica super veloce per i tuoi dispositivi Apple compatibili.

Sarai stupito dalla rapidità con cui il tuo iPhone o gli AirPods ritornano al 100% di carica. Questo power bank è progettato per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone 14/13/12/11/X/8/7 e AirPods. Non importa quale sia il tuo dispositivo Apple, questa batteria esterna lo supporterà.

Il design nero elegante e compatto di questa batteria esterna per iPhone e Airpods la rende non solo funzionale ma anche un accessorio di stile. Puoi portarla comodamente in tasca o in borsa, ed è l’ideale per l’uso quotidiano o in viaggio.

In sintesi, il prezzo super conveniente (appena 13€ con lo sconto totale del 53%), la ricarica rapida, la compatibilità universale e il design accattivante rendono questa batteria una scelta eccellente. Non lasciare che il tuo iPhone o gli AirPods rimangano senza energia, ottieni questa batteria esterna e sarai sempre pronto a rimanere connesso.

