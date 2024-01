Batteria MagSafe Belkin da 10000 mAh: prezzo SHOCK!

Le batterie esterne compatibili con il sistema MagSafe di Apple non sono moltissime e sono ancora meno quelle molto capienti. Eccone una, in super sconto Amazon! Parliamo della batteria MagSafe Belkin da 10.000 mAh con connessione USB-C a soli 44,99€! Lo sconto è del 32%. Approfittane subito!

Ecco la batteria MagSafe Belkin super capiente!

Si tratta di una batteria progettata per essere compatibile con il sistema MagSafe di Apple: questa batteria esterna garantisce un allineamento perfetto e la massima efficienza di ricarica per i modelli iPhone da 12 a 15, inclusi tutti i modelli Pro e mini. Il sistema magnetico consente una connessione stabile, permettendoti di continuare a usare il tuo telefono mentre è in ricarica.

Oltre ad essere una powerbank portatile da 10.000 mAh, funge anche da tappetino di ricarica wireless a casa o in viaggio. Questa doppia funzionalità la rende estremamente versatile, adatta in qualsiasi contesto sia necessario ricaricare l’iPhone.

Questa batteria esterna ti permette di ricaricare in contemporanea sia la powerbank che il telefono. Immagina di essere in viaggio e di avere bisogno che tutte le batterie siano cariche il giorno dopo: con questo device non sarà più un problema. Incluso nella confezione trovi un cavo da USB-C a USB-C da 1 metro, ideale per ricaricare la powerbank e tutti i tuoi device.

La batteria è compatibile con lo standard MagSafe a 7,5 W. Inoltre, grazie alla porta USB-C PD da 18 W, è possibile ricaricare in modo rapido i tuoi device via cavo.

Insomma, se siete in cerca di un’ottima batteria MagSafe esterna, la proposta di Belkin è senza dubbio da valutare. Ora è in sconto del 32% su Amazon quindi costa meno! Quanto? Solo 44,99€ che per un prodotto di qualità di questo genere, è un prezzo assolutamente concorrenziale. Compratela ad occhi chiusi se siete in cerca di un prodotto di ottima qualità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.