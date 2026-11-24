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Se hai un’auto elettrica con batteria LFP — cioè a litio ferro fosfato — probabilmente hai sentito dire che caricarla al 100% fa male. È uno di quei consigli che circolano da anni tra gli appassionati di elettrico, spesso mutuati dalle regole valide per le batterie agli ioni di litio tradizionali. Il problema è che, nel caso delle batterie LFP, la ricarica al 100% non solo è sicura, ma è addirittura consigliata dai produttori stessi. Tesla, Ford e Mercedes lo dicono chiaramente nelle loro linee guida ufficiali. Vale la pena capire perché, e come comportarsi nella pratica.

LFP e ioni di litio tradizionali: due chimiche, due regole diverse

Il punto fondamentale è che non tutte le batterie al litio si comportano allo stesso modo. Le celle NCA (Nickel Cobalt Aluminum Oxide), che Tesla usava nelle versioni a lunga autonomia e che molti altri costruttori adottano tuttora, soffrono davvero quando vengono tenute costantemente a piena carica. Il calore e la tensione elevata accelerano la degradazione chimica interna.

Le batterie LFP hanno una struttura cristallina diversa, basata sul ferro e sul fosfato, che le rende molto più stabili ad alti stati di carica. In pratica, la chimica interna regge meglio la tensione massima, e il ciclo ripetuto di ricarica al 100% non causa una degradazione significativa nel lungo periodo. È una differenza sostanziale, non un dettaglio tecnico trascurabile.

Questo spiega anche perché Tesla ha scelto le LFP per i suoi veicoli a gamma standard: oltre a costare sensibilmente meno rispetto alle celle NCA, offrono vantaggi pratici concreti per l’utente medio, che percorre distanze quotidiane contenute e ricarica spesso a casa.

Cosa consigliano Tesla, Ford e Mercedes sulla ricarica al 100%

Tesla è il costruttore che ha comunicato in modo più esplicito le sue raccomandazioni. L’indicazione ufficiale è di caricare il veicolo al 100% almeno una volta a settimana, tenendolo collegato al wallbox o alla colonnina domestica dopo aver raggiunto la piena carica. Non è un consiglio opzionale: Tesla lo inserisce direttamente nelle istruzioni per i proprietari di auto con batterie LFP.

Anche Ford e Mercedes si allineano su questa posizione, raccomandando ai propri clienti di effettuare periodicamente una ricarica completa sui modelli equipaggiati con celle LFP. La logica è la stessa per tutti e tre i marchi, ed è legata a un meccanismo tecnico preciso.

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Quando la batteria raggiunge il 100%, si genera un picco di tensione che permette al BMS — il Battery Management System, ovvero il sistema elettronico che gestisce e monitora la batteria — di ricalibrarsi. In assenza di questa operazione periodica, il BMS può perdere la capacità di stimare correttamente lo stato di carica reale, con il risultato che l’autonomia indicata sul display diventa sempre meno affidabile. Caricare al 100% regolarmente è quindi anche un modo per mantenere precisa la lettura dell’autonomia residua.

Come gestire la ricarica quotidiana in modo intelligente

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Detto questo, “puoi caricare al 100%” non significa che devi farlo ogni giorno per forza. La raccomandazione dei costruttori è di farlo periodicamente — almeno una volta alla settimana è la frequenza suggerita da Tesla. Per l’uso quotidiano, puoi tranquillamente impostare un limite di ricarica più basso se preferisci, per esempio all’80% o al 90%, soprattutto se la tua auto rimane ferma e collegata per molte ore.

Ecco alcune indicazioni pratiche che derivano dalle linee guida dei costruttori:

Ricarica al 100% almeno una volta a settimana , specialmente se usi un wallbox domestico. Lascia l’auto collegata dopo il raggiungimento della piena carica.

, specialmente se usi un wallbox domestico. Lascia l’auto collegata dopo il raggiungimento della piena carica. Non temere la ricarica completa nelle sessioni ordinarie: con le LFP non si corre il rischio di degradazione accelerata che caratterizza le chimiche NCA.

nelle sessioni ordinarie: con le LFP non si corre il rischio di degradazione accelerata che caratterizza le chimiche NCA. Controlla periodicamente la stima dell’autonomia : se noti che il valore indicato sembra meno preciso del solito, una ricarica al 100% aiuta il BMS a riallinearsi.

: se noti che il valore indicato sembra meno preciso del solito, una ricarica al 100% aiuta il BMS a riallinearsi. Evita di lasciare la batteria scarica per lunghi periodi : anche le LFP, come tutte le batterie al litio, non gradiscono la scarica profonda prolungata.

: anche le LFP, come tutte le batterie al litio, non gradiscono la scarica profonda prolungata. Usa la ricarica lenta notturna come modalità principale: è meno stressante per le celle rispetto alla ricarica rapida in corrente continua, anche se le LFP tollerano meglio anche questa rispetto ad altre chimiche.

Perché il mito del “non caricare al 100%” è duro a morire

Il consiglio di non superare l’80% di carica è corretto e ben fondato — ma si applica alle batterie NMC e NCA, non alle LFP. Il problema è che molti utenti, forum e persino alcuni meccanici applicano questa regola indiscriminatamente a qualsiasi auto elettrica, senza distinguere la chimica delle celle.

Il risultato pratico è paradossale: chi segue questo consiglio sbagliato su un’auto con batteria LFP non solo rinuncia inutilmente a una quota di autonomia, ma impedisce anche al BMS di ricalibrarsi regolarmente. Nel tempo, questo può portare a stime di autonomia sempre meno accurate e a una gestione meno efficiente dell’energia disponibile.

Vale la pena verificare sempre quale tipo di batteria monta la propria auto. L’informazione si trova nel manuale del proprietario o nelle specifiche tecniche ufficiali del modello. Se hai un Tesla Model 3 o Model Y a gamma standard, una Ford con celle LFP o un modello Mercedes che adotta questa chimica, le regole cambiano rispetto a quanto hai forse sentito dire in giro. Puoi approfondire la chimica delle celle e le raccomandazioni dei costruttori anche attraverso le risorse disponibili su InsideEVs Italia, che ha trattato il tema in modo dettagliato.

In definitiva, se la tua auto monta una batteria LFP, il consiglio più utile che puoi seguire è quello che danno i costruttori stessi: carica al 100% ogni settimana, tieni l’auto collegata quando puoi e smetti di preoccuparti di un problema che, con questa chimica, semplicemente non esiste.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.