Bayonetta 3 per Nintendo Switch: guida la Strega di Umbra a soli 38 euro!

Chi lo ha detto che le streghe debbano per forza essere racchie, scostanti e le cattive della situazione? Esistono anche streghe simpatiche e gagliarde, proprio come l’inarrestabile Strega di Umbra, che in questo terzo capitolo di Bayonetta (Bayonetta 3 appunto) dovrà unire le sue forze con quelle di alcune vecchie conoscenze già consolidate, ma avvalersi anche dell’aiuto di una certa Viola, alquanto misteriosa, e tante altre Bayonetta. Il tutto, al fine di impedire agli homunculus di seminare morte e distruzione. Avrai a disposizione anche la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca, che offre combo spettacolari e poteri demoniaci. Potrai vivere tutto questo e altro su Nintendo Switch oggi a soli 38,79 euro con il 10%!

La trama di Bayonetta 3

La vera novità di Bayonetta 3 è Viola, chiamata così per i colorati capelli biondi con mesh viola e il rossetto dello stesso colore. Si tratta di un nuovo personaggio giocabile, che renderà la tua esperienza di combattimento unica, grazie a mosse e abilità completamente diverse da quelle di Bayonetta. Quindi, se hai già giocato ai primi due capitoli, troverai grandi novità che non ti annoieranno! Ancora, grazie alla Mimesi Demoniaca Bayonetta potrai trasformarti per un breve periodo di tempo e vivere quindi nuove emozioni. Potrai quindi sfruttare questa abilità per creare combo ancora più uniche e devastanti!

Il gioco è in pieno stile PlatinumGames, con continui colpi di scena, ribaltamenti di fronte e situazioni ludiche inaspettate. Sarai catapultato in un autentico vortice d’azione non stop. Per poi passare a scene cinematiche degne di uno dei tanti capitoli di Matrix. Del resto, forse non è un caso che si parli del Bullet Withc. Aggiungiamoci poi le battaglie su larga scala in pieno stile Kaiju (Godzilla). Anche a chi si avvicina per la prima volta al franchise subito se ne innamorerà e gli verrà la voglia di recuperare i primi 2 capitoli.

Insomma, Bayonetta 3 è ciò che ti serve per vivere forti emozioni dinamiche, anche per chi non conosce i primi 2 capitoli! Oggi lo paghi solo 38,79 euro!

