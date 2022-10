Beats Fit Pro, gli auricolari evoluti in offerta al minimo: sconto PAZZESCO

I fenomenali Beats Fit Pro, definiti dalla stessa azienda produttrice “più evoluti di sempre”, sono in super offerta su Amazon. Grazie alla promozione di oggi li trovi scontati del 36%, ovverosia a 159€, incluse le spese di spedizione tramite i servizi Prime. I dispositivi sono infatti in grado di offrire le massime prestazioni acustiche, e sono progettati per uno stile di vita attivo, dotati di alette di sicurezza dal design innovativo. Grazie alla massima vestibilità e al comfort totale, i Beats Fit Pro vogliono rappresentare nelle intenzioni del produttore una vera e propria rivoluzione nel settore degli auricolari per il fitness quotidiano.

Beats Fit Pro, design innovativo e vestibilità

I nuovi auricolari offrono tre diverse modalità di ascolto, la funzione automatica di Play/Pausa, sono resistenti al sudore e all’acqua (IPX4) e dotati delle funzionalità offerte dal chip Apple H1. Grazie al design delle alette flessibili, i Beats Fit Pro aderiscono perfettamente all’orecchio, anche durante gli allenamenti più duri, e garantiscono prestazioni acustiche eccellenti e senza interruzioni. Queste alette sono state modellate digitalmente in base alle misurazioni di migliaia di orecchie per ottenere la combinazione perfetta di un materiale morbido e pieghevole, avvolto attorno a un’anima rigida, che garantisce gradevole aderenza e stabilità con orecchie di ogni forma e dimensione.

I Beats Fit Pro usano un trasduttore progettato appositamente, in grado di offrire un suono robusto in un piccolo spazio, mentre un sistema di ventilazione innovativo minimizza le distorsioni attraverso il diaframma flessibile. L’innovativa architettura acustica offre inoltre un suono potente, puro, nitido, bilanciato e con una gamma dinamica ancora migliore. Grazie all’audio computazionale di Apple, il microfono rivolto verso l’interno di ciascun auricolare ascolta il suono e ottimizza automaticamente le basse e medie frequenze in base alla forma dell’orecchio di chi li indossa, per un’esperienza d’ascolto senza interruzione.

Infine i dispositivi di Beats garantiscono il pieno supporto ad Android e una batteria ad altissime prestazioni, con la custodia tascabile che si ricarica tramite USB-C che fornisce altre 21 ore di autonomia, per un ascolto combinato fino a 27 ore. I Beats Fit Pro si accendono automaticamente quando li estrai dalla custodia e si spengono quando li inserisci nella custodia e chiudi il coperchio. Prendili subito al prezzo di 159€ anziché a 249,95€,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.