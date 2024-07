Beats Solo 4 sono l'AFFARE del Prime Day: sconto enorme del 30%

Le Beats Solo 4 sono protagoniste del Prime Day 2024, con un’offerta molto interessante. In questa due giorni di offerte, che durano fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio, le ottime cuffie wireless sono disponibili a soli 155€. Lo sconto del 30% equivale ad un risparmio effettivo di ben 74 euro rispetto al prezzo di listino.

Le offerte Prime Day sono riservate agli utenti Amazon Prime, ma se non si è abbonati si può sfruttare la prova gratuita del servizio.

Cuffie TOP a prezzo POP: Beats Solo 4

Le cuffie del marchio Beats si distinguono per un design unico ed inconfondibile, anche queste Solo 4 non fanno eccezione. Inoltre, si tratta di un modello wireless, quindi si collegano a PC, smartphone, tablet ed altri dispositivi senza l’utilizzo di fastidiosi cavi.

Al contrario degli altri prodotti del brand, la serie Beats Solo è pensata per l’utilizzo quotidiano. Questo modello infatti è perfetto da portare con sé in giro, in viaggio, al parco o in palestra.

Inoltre, rispetto al precedente modello, queste nuove Solo 4 hanno un’autonomia migliorata e consentono ben 50 ore di ascolto musicale con una sola carica. In sostanza, se non le si utilizza molte ore al giorno, vanno ricaricate appena una volta a settimana..

Oggi è l’occasione giusta per acquistare le nuove Beats Solo 4, che per il Prime Day sono disponibili su Amazon in offerta a 155€, rispetto ai 229,95€ di listino. Si tratta di un’occasione più unica che rara, da non lasciarsi sfuggire e da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.