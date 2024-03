Beats Studio Buds +, il prezzo scende di brutto per questi amatissimi auricolari!

Beats Studio Buds + è l’ultima aggiunta alla linea di eccezionali cuffie wireless Premium prodotte da Beats, una delle marche più amate e ovviamente leader nel settore audio. Grazie ad un design elegante e per nulla banale, una qualità del suono impeccabile queste Beats Studio Buds + si candidano ad essere tra i migliori auricolari Premium presenti sul mercato. Per questo motivo il super sconto proposto da Amazon ora è estremamente allettante, un bel MENO 25% che ci permette di risparmiare 50 euro sul prezzo di listino! Non più 200 euro bensì 150 euro! Davvero un’offerta coi fiocchi, da non sottovalutare!

Come suonano!

Una delle caratteristiche distintive di Beats Studio Buds + è il loro design compatto e leggero che le rende estremamente comode da indossare per lunghi periodi. Inoltre, sono dotate di gommini auricolari in tre diverse taglie per garantire una vestibilità perfetta e un isolamento acustico ottimale.

Dal punto di vista tecnologico, Beats Studio Buds + vantano la tecnologia Active Noise Cancellation che permette di isolare efficacemente i rumori esterni per un’esperienza d’ascolto estremamente immersiva. Inoltre, sono dotate di una modalità di “sicurezza” che consente di ascoltare i suoni ambientali quando si desidera rimanere consapevoli dell’ambiente circostante.

La qualità del suono di Beats Studio Buds + è eccezionale, grazie ai driver dinamici di alta qualità che producono bassi profondi, alti cristallini e medi bilanciati. La resa sonora è ottimizzata per offrire un audio nitido e ben definito, sia per l’ascolto di musica che per la visione di film.

La durata della batteria di Beats Studio Buds + è molto elevata, fino a 36 ore di durata totale della batteria (9 ore auricolari + 27 ore custodia di ricarica). Davvero un grande punto di forza per questi ottimi auricolari!

Infine, Beats Studio Buds + sono dotate di controlli touch intuitivi che consentono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con semplici tocchi sulle cuffie. Inoltre, sono resistenti all’acqua e al sudore, rendendole ideali per l’uso durante l’attività fisica o in condizioni meteorologiche difficili.

