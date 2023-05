Beats Studio Buds, suono di alta qualità a prezzo d'occasione: sconto del 26%

Gli auricolari Beats Studio Buds sono una versione wireless degli auricolari in-ear di Beats. Offrono un design compatto e leggero, progettato per offrire un suono di alta qualità e una comoda esperienza di ascolto. Sono ideali per coloro che cercano una soluzione wireless per l’ascolto di musica e chiamate con un’elevata qualità audio e un comfort duraturo, e adesso anche estremamente appetibili per il rpezzo, grazie allo sconto del 26% di Amazon, che te li offre a 139€.

Beats Studio Buds

Gli Studio Buds sono dotati di driver ottimizzati per fornire un audio bilanciato e dettagliato. Supportano anche la cancellazione attiva del rumore (ANC), che permette di isolare i rumori esterni per un’esperienza di ascolto immersiva.

Gli auricolari sono compatibili con dispositivi iOS e Android e possono essere abbinati tramite Bluetooth per una connessione wireless stabile. Offrono anche controlli touch intuitivi per la gestione delle chiamate, della riproduzione musicale e dell’assistente vocale.

La batteria degli Studio Buds offre un’autonomia di riproduzione musicale di diverse ore, con la possibilità di ricaricarli tramite la custodia di ricarica inclusa. Inoltre, supportano la ricarica rapida, che consente di ottenere ore di ascolto con pochi minuti di ricarica. Con un design resistente all’acqua e al sudore, gli Studio Buds sono adatti per l’uso durante l’attività fisica e in ambienti con condizioni atmosferiche avverse.

