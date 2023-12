Beats Studio Pro: cuffie top a prezzo SHOCK!

Oggi è in sconto del 26% su Amazon un modello di cuffie Bluetooth di livello altissimo. Si tratta delle Beats Studio Pro: cuffie che offrono tutto quello che la tecnologia ha a disposizione ad un prezzo molto interessante. Oggi costano solo 297€ nella colorazione nera! Sono compatibili con iOS e Android e quindi sono perfette per tutti!

Beats Studio Pro: non servono presentazioni!

Quando si parla di prodotti di fascia altissima, non si sceglie solo il modello con il miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche quello che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Ci sono prodotti che, tuttavia, riescono a soddisfare al meglio la maggior parte delle esigenze dei clienti. Per esempio, quelli di iPhone cercano le cuffie compatibili nativamente con il proprio sistema operativo. Quelli di Android cercano invece il prodotto che meglio si integra anche per mezzo dell’utilizzo di applicazioni dedicate. Le Beats Studio Pro rispondono ad entrambe le esigenze!

Integrano infatti il chip di Apple per l’accoppiamento rapido con iPhone, ma sono nello stesso tempo compatibili con Android e possono essere personalizzate attraverso l’applicazione ufficiale.

Le cuffie integrano un sistema di ANC molto avanzato in grado sia di isolarti dall’ambiente circostante che di utilizzare l’effetto trasparenza: ascolterai in cuffia solo i suoni importanti che ti circondano annullando i disturbi esterni.

Si tratta di cuffie senza fili che possono essere ricaricate via USB-C: la batteria è davvero titanica e garantisce 40 ore di autonomia. Integrano inoltre una ricarica rapida in grado di garantire in soli 10 minuti di carica ben 4 ore di autonomia. Ovviamente, anche durante l’ascolto, possono essere ricaricate per essere così sempre pronte alla riproduzione musicale.

Tramite cavetto USB-C è inoltre possibile sfruttare le doti audio delle cuffie al 100%: possono essere infatti collegate via cavo al device per sfruttare e riprodurre audio lossless.

Le Beats Studio Pro sono questo e molto altro: al prezzo di 297€ porterete a casa delle cuffie di livello altissimo dal prezzo super concorrenziale. La variante nera oggi è in sconto del 26% su Amazon. Approfittane subito e acquistale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.