Con queste CUFFIE WIRELESS con CANCELLAZIONE TOTALE DEL RUMORE ti isoli dalle brutture del mondo!

Beats Studio3 sono ottime cuffie Wireless con cancellazione del rumore. Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, fino 22 ore di ascolto, ricarica rapida, fiammante colore Rosso. Su Amazon le paghi 294 euro, grazie allo sconto del 26%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Beats Studio3 cuffie Wireless: le caratteristiche

Beats Studio3 sono ottime Cuffie wireless ad alte prestazioni con cancellazione del rumore. Compatibili con dispositivi iOS e Android. La cancellazione attiva del rumore pura (Pure ANC) blocca attivamente i rumori ambientali. La calibrazione audio in tempo reale garantisce un’esperienza d’ascolto straordinaria. Fino a 22 ore di autonomia per goderti ancora più a lungo tutti i vantaggi della riproduzione wireless.

Grazie al chip Apple W1 e alla tecnologia Bluetooth senza rivali nel settore, hai un raggio d’azione più ampio, con meno perdite di connessione. Batteria scarica? Con Fast Fuel bastano 10 minuti di ricarica per avere 3 ore di ascolto. Batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.