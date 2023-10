Beats Studio3: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Quando ci ritroviamo fuori casa, magari per un viaggio in treno o in aereo, sentiamo la necessità di isolarci dal rumoroso e assordante ambiente circostante per goderti una delle nostre serie TV o film preferiti, o ancora ascoltare alcuni dei brani della nostra ultima playlist su Spotify. Proprio a tal proposito Amazon ha dunque ben pensato di proporti le cuffie Beats Studio3 in offerta all’incredibile prezzo di soli 288 euro, con un ottimo sconto pari al 28% dell’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Beats.

Beats Studio3: il miglior suono nelle tue orecchie

La priorità alla base di queste cuffie è ovviamente la musica, e non il rumore circostante: è proprio su questa filosofia che ha voluto incentrarsi la compagnia, che grazie anche alla cancellazione del rumore adattiva (Pure ANC) permette di eliminare in maniera attiva qualsiasi rumore che proviene dall’ambiente, riuscendo così a restituirti un suono nitido, chiaro e soprattutto profondo.

Grazie ai morbidi padiglioni, poi, queste cuffie sono davvero più comode che mai: puoi utilizzarle anche per ore e ore senza alcun tipo di problema, per te e le tue orecchie sarà come non indossarle.

Grazie al chip W1, poi, le cuffie presentano la connettività Bluetooth che permette di collegarle senza problemi a tutti i tuoi dispositivi che la supportano, tra smartphone, tablet, o perfino il tuo notebook portatile. In questo modo puoi rispondere alle chiamate, ascoltare la tua musica preferita e tanto altro ancora. Tutte queste azioni poi sono rese ancor più semplice e intuitive dalla possibilità di impartire dei comandi vocali grazie a Siri, l’assistente presente su tutti i dispositivi mobile di iOS.

All’interno della confezione trovi una comodissima custodia di ricarica, che ti permette di trasportarle ovunque (dato il loro peso, piuttosto leggero) e di ricaricarle alla velocità della luce: nel giro di appena 10 minuti di ricarica, infatti, hai più di 3 ore di riproduzione musicale continua.

Insomma, a poco meno di 290 euro hai la possibilità di portarti a casa delle vere e proprie cuffie semi-professionali, ideali per ogni contesto in cui ne hai necessità, dalle chiamate di lavoro fino al puro piacere e svago personale: ecco uno dei tanti motivi per cui ti suggeriamo di acquistare queste cuffie Beats Studio3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe presto terminare da un momento all’altro.

