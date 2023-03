beats Studio3 Wireless con cancellazione del rumore in offerta del 41% su Amazon

Sono arrivate le nuove beats Studio3 Wireless con cancellazione del rumore, un’opzione molto più attraente rispetto agli ultimi prodotti. Con una finitura opaca, le cuffie Studio3 Wireless non raccolgono troppe impronte digitali. Le cuffie sono realizzate interamente in plastica rigida, sebbene la finitura opaca si sente bene in mano. Acquistale ora su Amazon a soli 234,99€ invece di 399,95€.

Beats Studio3 Wireless è realizzato in plastica morbida e opaca, davvero liscia al tatto. Anche i morbidi padiglioni auricolari sono molto belli da vedere. Potrai indossarle per ore prima di provare un leggero fastidio, anche se la similpelle si surriscalda dopo poche ore. Lo stesso non si può dire della fascia: è fatta di una plastica dura e aderente.

Beats Studio3 Wireless supporta i codec Bluetooth SBC e AAC e possiede un modulo di Classe 1 grazie al chip W1 di Apple. Se sei nell’ecosistema Apple, sarai automaticamente in grado di usarlo con tutti i tuoi dispositivi. Se sei su Android, dovrai accoppiare il buon vecchio stile aprendo le tue impostazioni Bluetooth, ma anche questo è abbastanza semplice. Indipendentemente dal tuo dispositivo, non c’è ritardo audiovisivo su iOS o Android. Il cavo audio rimovibile ti consente di saltare la riproduzione wireless e collegarti a una sorgente audio. Il pulsante sul padiglione auricolare sinistro invece è di plastica.

Nella parte inferiore del padiglione auricolare sinistro è presente l’ingresso da 3,5 mm, quindi è possibile collegare il cavo audio incluso con un microfono e un telecomando. E, no, non finisce con un cavo Lightning, né viene fornito con un dongle. Passando al padiglione auricolare destro, troverai il pulsante di accensione e cinque piccole luci a LED che ti consentono di sapere approssimativamente quanta batteria è rimasta. Toccando due volte il pulsante di accensione, puoi anche attivare e disattivare la cancellazione attiva del rumore, purché tu sia su un dispositivo iOS.

Beats dichiara una durata della batteria di 22 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore attivata e 40 ore senza. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistale su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

