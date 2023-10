Il Mini PC con Intel Core i5 oggi lo paghi molto MENO: ti conviene sbrigarti!

Beelink SEi10 Mini PC è un sorprendente device con processore Intel Core i5-1035G7 (4C/8T, fino a 3,7 GHz), sistema operativo Windows 11 Pro, 16 GB DDR4/500 GB PCIe3.0 SSD, WiFi 6/BT5.2/HDMI/DP1.4/Type-C/Triple Display. Oggi otterrai questo e molto altro che vedremo più in avanti a un prezzo spiazzante: 276,42 euro grazie a uno sconto del 5% più un coupon di 70 euro che potrai selezionare inserendo una semplice spunta!

Beelink SEi10 Mini PC: caratteristiche tecniche

Il Beelink SEi10 Mini PC oggetto di questa doppia offerta è alimentato dal processore Intel Core-i5 1035G7 (4C/8T, fino a 3,7GHz), supporta RAM DDR4 3200MHz a doppio canale, fino a 64GB. È dotato di SSD M.2 PCIe 3.0 (fino a 2TB) e di un’interfaccia SATA per un HDD SATA da 2,5 pollici e 7 mm (non inclusa però nella confezione). Ancora, vanta la grafica Intel Iris Plus, grazie alla quale è in grado di offrire potenti prestazioni grafiche e supporta la riproduzione di video 4K. HDMI 2.0, DP1.4 e Type-C. Un comparto che permette un multitasking efficiente su tre schermi.

A un prezzo relativamente irrisorio otterrai un device con WiFi 6 a doppia banda, che può facilmente soddisfare le esigenze di trasmissione dati. Inoltre, dispone anche di BT5.2, che rende la trasmissione dei dati ulteriormente più efficiente e stabile. Ottima poi l’assistenza clienti offerta dal venditore, che garantisce un customer care presente H24. Alla quale aggiungere l’impeccabile assistenza Amazon, raggiungibile come noto come si preferisce: via mail, chat o telefono.

Cos’altro pretendere ancora? Oggi otterrai tutto questo a un prezzo a dir poco spiazzante: 276,42 euro grazie a uno sconto del 5% più un coupon di 70 euro che potrai selezionare inserendo una semplice spunta! Ti conviene sbrigarti però, perché l’offerta non durerà ancora molto. Inoltre, sono pochi i pezzi rimasti disponibili!

