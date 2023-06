Belkin, tappetino di ricarica wireless PREMIUM per iPhone e iPad: sconto PAZZESCO

Se vuoi semplificare la ricarica del tuo iPhone non c’è niente di meglio che questo tappetino wireless di alta qualità targato Belkin. Realizzato in particolare per iPhone 8 e versioni successive, inclusi iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13, ti basta posizionare il telefono sul tappetino e il gioco è fatto. Quindi non pensarci su troppo se ti serve un device con queste caratteristiche, approfitta del super sconto in corso su Amazon e fallo tuo a soli 12€ anziché 24,95€, (risparmi il 48%) prima che vada esaurito.

Belkin, tappetino di ricarica wireless top class

Il tappetino di ricarica wireless presenta un design raffinato, ed è realizzato con materiali in acciaio inossidabile, specificamente per Apple. In tal senso si adatta perfettamente all’estetica di tutti i dispositivi di Cupertino ed è completamente compatibile con il loro hardware. Per il resto presenta una raffinata finitura cromata ed elementi in acciaio inossidabile per adattarsi al design dell’iPhone. È stato progettato per fornire una ricarica rapida fino a 7,5 W ed è disponibile nei colori bianco o nero.

L’uso di questo particolare tappetino è super semplice: posizionaci il tuo telefono sopra e avvia la ricarica all’istante. Niente di più facile. Il dispositivo ricarica senza dover rimuovere la custodia visto che è progettato per funzionare con le custodie in plastica leggere fino a 3 mm, nel mentre la superficie antiscivolo mantiene saldo il telefono durante la ricarica. E’ infatti progettato per garantire un allineamento facile e in modo che lo smartphone rimanga saldamente in posizione durante la ricarica. Il LED indica lo stato della ricarica, per avvisarti quando il tuo iPhone si ricarica correttamente.

Ricarica qualsiasi smartphone compatibile con la tecnologia Qi, grazie a questo caricabatteria singolo. Il Tappetino di ricarica wireless da 10 W BOOST↑ CHARGE è stato progettato per ricaricare dispositivi Apple alla massima velocità possibile. Allora non esitare, approfitta del super sconto in corso su Amazon e fallo tuo a soli 12€ anziché 24,95€, prima che vada esaurito. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Prime.

