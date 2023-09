Bella come il sole e SUPER ECONOMICA: Xiaomi TV A2 43" giù del 40%

Inutile spendere centinaia e centinaia di euro per l’acquisto di una nuova smart TV quando, grazie a una sbalorditiva offerta di eBay, la bellissima Xiaomi TV A2 da 43 pollici è in vendita a un prezzo molto conveniente.

Grazie a uno sconto improvviso e scioccante del 40%, infatti, quest’oggi ti bastanoappena 269€ per mettere le mani sulla smart TV di cui tutti parlano – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 180€.

Caratterizzata da cornici super sottili e costruita con materiali dal forte sapore premium, la smart TV del colosso cinese è pronta a soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Xiaomi TV A2 da 43” costa una sciocchezza su eBay, occasione unica e imperdibile

Nonostante il crollo di prezzo verticale e lo sconto a due cifre la smart TV del colosso cinese ha dalla sua le migliori tecnologie del momento: il pannello Ultra HD 4K, infatti, supporta il Dolby Vision per immagini chiare e definite e anche la funzionalità MEMC per fluidità estrema in ogni momento.

Compatibile al 100% con l’assistente digitale Google Assistant per il controllo remoto con semplici comandi vocali, Xiaomi TV A2 43” è un piacere anche dal punto di vista sonoro grazie al Dolby Atmos e DTS-HD. Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la smart TV a marchio Xiaomi e preparati a guardare film e serie TV sulle migliori piattaforme di streaming del momento.

