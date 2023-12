Bellissima action figure LEGO di Batman versione 1989 a soli 29 euro: è alta ben 26 cm!

Straordinaria occasione per chi ama il mitico super eroe della Cd Comics Batman, il misterioso uomo-pipistrello che da quasi un secolo combatte i criminali che insidiano la cupa Gotham city. Infatti, Lego ha realizzato una bellissima statuina alta 26 centimetri raffigurante Batman nella versione del film di Tim Burton del 1989. Quando a interpretarlo era Michael Keaton, mentre il grande Jack Nicholson impersonava Joker. Grazie allo sconto del 21% ora la paghi solo 29,90 euro!

Lego Batman versione film del 1989

L’action figure da costruire di Batman è dotata di articolazioni mobili per spalle, braccia, fianchi e gambe, e include il caratteristico mantello del personaggio, realizzato in tessuto. Il personaggio del cavaliere di Gotham può essere facilmente messo in posa, consentendo ai bambini di ricreare le scene preferite del film e di dar vita a infinite storie con la fantasia.

Alta oltre 26 cm, questa action figure multiarticolata e portatile di Batman consente ai piccoli supereroi di portare ovunque le proprie avventure. Questo giocattolo di Batman LEGO DC, tratto dal film del 1989, è una perfetta idea regalo di compleanno per bambini e bambine da 8 anni in su, ideale per ampliare una collezione di supereroi LEGO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.