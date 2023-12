Bellissimo maglione di Natale della Roma a soli 27€ (prodotto ufficiale)

Il maglione di Natale della AS Roma figura tra le offerte più originali della serata di Amazon, dove è in vendita a partire da soli 27,84€ (il prezzo varia in base alla taglia). Ecco il link all’offerta.

Il maglione disponibile su Amazon rientra nella collezione Natale AS Roma ed è il regalo di fine anno più bello per i tuoi cari e per gli amici tifosi della squadra giallorossa. In questo modo, inoltre, è possibile trascorrere le festività con più leggerezza e originalità.

Maglione di Natale AS Roma in sconto di oltre il 25% su Amazon

Il prodotto ufficiale della AS Roma è composto da un maglione 100% acrilico, con polsini e collo realizzati in costina ed elastan. Qualora si sporchi, lo si può lavare in lavatrice a basse temperature, senza temere che gli possa succedere nulla.

Questi i prezzi in base alla taglia prescelta:

34,57 euro: taglia XS

38,16 euro: taglia S

33,75 euro: taglia X

30,53 euro: taglia L

27,84 euro: taglia XL

30,08 euro: taglia XXL

Come già spiegato nell’introduzione, è un prodotto ufficiale della AS Roma, il club giallorosso guidato da Josè Mourinho. Su Amazon il prezzo parte da 27,84€ per la taglia XL, invece sullo store ufficiale della Roma il prezzo è di 44,90€. Calcolatrice alla mano, se si completa l’acquisto su Amazon il risparmio è di 17€.

Il maglione di Natale AS Roma è in offerta a partire da soli 27,84€ su amazon.it, per effetto di oltre il 25% di sconto. Ed essendo l’articolo venduto e spedito da Amazon, gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

