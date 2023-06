Bello, con cam da 48MP e display da 6.5": OPPO A74 5G crolla su eBay

OPPO A74 5G è apprezzato da tantissimi utenti per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, ma quest’oggi potrebbe fare anche la tua fortuna in quanto in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente. Forte di uno sconto immediato del 26%, infatti, il device di OPPO crolla ad appena 169€ con consegna rapida e completamente gratuita.

Leggero, sottile e con un design che strizza l’occhio ai giovani, OPPO A74 5G è in grado di guidarti nei task quotidiani senza problemi o indecisioni.

OPPO A74 5G costa davvero pochissimo su eBay: prezzo shock da non perdere

Frontalmente monta un bellissimo pannello da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz con colori mozzafiato, mentre sotto il cofano trova posto un processore octa core scattante con ben 6 GB di RAM a disposizione. Perfetto per la navigazione in rete e lo streaming video ad altissima risoluzione grazie al modem 5G integrato, OPPO A74 5G è caratterizzato da un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 48 MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

Prendi la palla al balzo e non farti scappare questa spettacolare offerta di eBay sullo smartphone economico di OPPO; non solo lo paghi una sciocchezza, ma ti arriva direttamente a casa in pochissimo e addirittura senza costi di spedizione extra.