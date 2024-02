BELLO, ECONOMICO e in CALO del 47%: Samsung Galaxy A23 5G a 186€

Con uno sconto immenso del 47%, quest’oggi Amazon è pronto a sorprenderti ancora una volta: il popolarissimo budget phone Android Samsung Galaxy A23 5G può essere tuo al prezzo più conveniente di sempre.

Molto popolare tra i più giovani per lo stile minimal e il design accattivante, il device del colosso sudcoreano costa appena 186€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

Il budget phone Samsung Galaxy A23 5G oggi è in caduta libera del 47% su Amazon

Samsung Galaxy A23 5G ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone moderno: un bel pannello LCD da 6.6 pollici per guardare video ad alta risoluzione; un potente processore octa-core; un velocissimo modem 5G; una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna facilmente per tutto il giorno.

Come se non bastasse, lo smartphone di Samsung è anche un camera phone formidabile: sul retro, infatti, come puoi vedere dall’immagine qui in alto, trova posto un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Impossibile non prendere al volo lo straordinario smartphone di Samsung in sconto del 47% su Amazon, a maggior ragione oggi che lo trovi in pronta consegna e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

