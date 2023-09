Bello, potente e in SCONTO: -46% su eBay per Redmi Note 12 Pro 5G

Inutile girarci intorno: l’offerta eBay sul mediogamma Redmi Note 12 Pro 5G è l’occasione che stavi aspettando per mettere le mani sul popolarissimo e apprezzatissimo telefono Android. Tuo ad appena 268€ con uno sconto fuori scala del 46%, oggi puoi risparmiare ben 231€ sul telefono e riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione.

L’immagine sottostante svela alcuni dei punti di forza del telefono a marchio Redmi: è realizzato con materiali di prima scelta, ha un design dal forte sapore premium e (anche se non si vede) monta una scheda tecnica da urlo.

eBay ti fa risparmiare ben 231€ sul mediogamma Redmi Note 12 Pro 5G

Infatti, Redmi Note 12 Pro 5G può contare su un bellissimo pannello AMOLED super smooth a 120Hz con una eccellente calibrazione dei colori e una fotocamera frontale in grado di scattare selfie di alto livello.

Sotto il cofano, oltre alla mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida, trova posto un velicissimo processore octa core MediaTek con tanta RAM a disposizione e anche un modem 5G per navigare al massimo della velocità. Per non farti mancare proprio nulla, sul retro il modulo fotografico triplo ti sorprende con il sensore principale da 50 MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

Non puoi assolutamente chiedere di meglio da uno smartphone in questa fascia di prezzo: prendi al volo l’offerta eBay e preparati a un’esperienza di utilizzo sempre al top. Inoltre, ricorda che scegliendo PayPal puoi acquistare il telefono in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.