Bello, PROFESSIONALE e in offerta: Samsung Galaxy Watch5 Pro a -40%

Amazon ha in serbo per te un’offerta epica che non potrai ignorare: il bellissimo e validissimo smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch5 Pro crolla di ben 200€. Complice uno sconto immediato del 40%, infatti, puoi acquistare il wearable di Samsung spendendo 299€ – il prezzo di un comune smartwatch di fascia premium.

Il dispositivo del colosso sudcoreano non ha quasi bisogno di presentazioni: è uno dei migliori al mondo non solo per via del suo design, monta una cassa circolare in acciaio inossidabile con un ottimo pannello touch a colori, ma anche per le numerose funzionalità extra di cui non potrai più fare a meno.

Offerta eclatante di Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Watch5 Pro

Il device di Samsung è un mix incredibile di cura del design e funzioni di ultima generazione: il sensore HR, ad esempio, traccia costantemente la frequenza cardiaca 24/7, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può effettuare anche un ECG (elettrocardiogramma).

Come se non bastasse, Samsung Galaxy Watch5 Pro è anche un fitness tracker super completo con il supporto a numerosissime attività fisiche all’aperto e al chiuso.

Oggi è la migliore occasione per acquistare il wearable di Samsung a un prezzo davvero molto conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.