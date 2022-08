Bello, veloce e votato all'imaging, l'Honor 50 5G solo per oggi a prezzo IRRISORIO

Oggi hai la possibilità di fare tuo uno smartphone di fascia medio-alta fortemente votato all’imaging, risparmiando addirittura sul costo totale del suo acquisto. In questo preciso istante, infati, su Amazon, trovi l’ottimo Honor 50 5G nella colorazione Midnight Black e nel taglio 6+128GB, con fotocamera da 108 MP, scontato addirittura del 37%. Puoi infatti farlo tuo con soli 369€, tutto incluso, invece che 529,90€. Proprio così: le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Honor 50 5G Midnight Black , super smartphone a prezzo WOW

HONOR 50 5G è uno smartphone di fascia medio-alta fortemente votato all’imaging, dotato di innovative funzionalità di vlogging, GMS e schermo OLED curvo a 75° di 6,57″. E’ inoltre il primo smartphone a poter vantare un processore Snapdragon 778G 5G di Qualcomm, che migliora le prestazioni di CPU e GPU del 45%, e la potenza di elaborazione AI del 123% rispetto alla generazione precedente.

Presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore, e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati del display, offrendo una superficie liscia per offrire agli utenti una maggiore esperienza visiva e al tatto. Se inclinato verso la luce, il dispositivo brilla e diventa luminoso grazie al pattern del suo design, rendendolo perfetto come accessorio fashion da abbinare a qualsiasi outfit.

Honor 50 5G adotta il design Dual Ring composto da due cerchi concentrici sul retro, che ricordano un paio di occhi. Traendo ispirazione dai classici design degli anelli dei marchi di gioielli di lusso, il cerchio superiore con la fotocamera principale è lucidato con lo stesso anello di metallo classico e senza tempo sul bordo. Approfitta quindi dell’offerta su Amazon e fai tua questa versione di colore Midnight Black con soli 369€, tutto incluso. Proprio così: risparmi ben 230 euro e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.