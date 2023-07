Ben 130€ in meno per Samsung Galaxy Watch5: -40% con il Prime Day

Il Prime Day di Amazon non potrebbe partire meglio in ambito wearable: l’ottimo smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch5 è in offerta a un prezzo molto allettante. Complice un super sconto del 40% sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare ben 130€, il device del colosso sudcoreano può essere tuo ad appena 199€.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che Samsung Galaxy Watch5 non è uno smartwatch come tutti gli altri: è realizzato con materiali di fascia premium e monta anche un mix perfetto tra sensori e funzionalità smart.

Samsung Galaxy Watch5 è il best buy del Prime Day di Amazon: 40% di sconto

La cassa circolare da 44mm abbraccia un bellissimo pannello touch a colori ad altissima risoluzione, mentre sul versante opposto il sensore HR registra con precisione assoluta la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma).

Alimentato da una batteria di nuova generazione che ti accompagna per ore e ore senza mai un passo falso, il wearable di Samsung è anche un fitness tracker di altissimo livello. Una volta allacciato al polso, infatti, è in grado di registrare automaticamente i dati più importanti relativi a dozzine di attività fisiche all’aperto e al chiuso, senza che tu debba muovere un solo dito.

Con uno sconto complessivo del 40% sul normale prezzo di listino del device di Samsung, questa offerta del Prime Day di Amazon rappresenta la migliore occasione del momento per acquistare l’ottimo wearable di Samsung; mettilo subito nel carrello per ricerverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.