BenQ PD2705U, il monitor perfetto per Mac al MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor per un uso trasversale, oggi su Amazon trovate quello che fa per voi. Sul sito, infatti, c’è in offerta l’ottimo BenQ con schermo 27” a 16:9, e risoluzione 4K HDR10, a 517,55€. Cliccando su questa pagina e completando l’acquisto, vi potete quindi assicurare uno dei monitor più interessanti del momento scontato del 13%, visto che attualmente è venduto al suo minimo storico, come sempre usufruendo di spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon Prime.

In un momento come quello in corso, dove per diverse ragioni trascorriamo tanto tempo davanti al PC, poter contare su un monitor performante con uno schermo ampio il giusto e con diverse caratteristiche utili a ottimizzare l’esperienza è fondamentale.

Il monitor BenQ PD2705U: per professionisti esigenti

Questo monitor è infatti l’ideale per un utilizzo a 360°, quindi oltre che per lavoro, anche per lo studio e il gioco. Le tecnologie IPS e HDRi, che migliorano i contenuti HDR sullo schermo grazie a un controllo intelligente, sono perfetti per visualizzare contenuti multimediali o giocare, mentre quella Eye-Care riduce la fatica dello sguardo e aumenta il comfort a coloro che trascorrono tante ore davanti allo schermo.

Tra le caratteristiche che rendono interessante questo monitor ci sono poi gli altoparlanti integrati e una l’HDR10, che garantisce risultati migliori con maggiore efficienza dato che consente di fare l’anteprima HDR dei video su cui si stai lavorando. Inoltre si possono facilmente connettere diversi dispositivi, come per esempio gli hard disk esterni, grazie a molteplici ingressi come DisplayPort e porte HDMI.

In definitiva un ottimo “compagno” con cui trascorrere ore e ore durante una giornata impegnativa al computer. Non perdere l’occasione quindi di portarlo a casa prima che vada esaurito, con 517,55€: visita questa pagina per approfittare di un’offerta che ti permette di avere a casa uno dei monitor migliori in commercio nel rapporto qualità-prezzo, a un costo che al momento lo vede al suo minimo storico su Amazon. Spedizioni rapide e gratis con i servizi Prime.

