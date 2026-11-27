Immagine generata con AI

Se c’è un dettaglio capace di ridefinire l’identità visiva di un’intera casa automobilistica, la griglia anteriore della Bentley Torcal è esattamente quello. Presentata il 25 novembre 2026, questa soluzione tecnica e stilistica porta il concetto di bentley torcal griglia diamanti a un livello che non ha precedenti nel segmento del lusso elettrico: 76 diamanti illuminati, assemblati a mano, che trasformano il frontale del SUV in qualcosa di più vicino a un’installazione d’arte che a un componente carrozzeria.

Un frontale che cambia le regole del lusso notturno

La griglia della Torcal non è semplicemente decorativa. Ogni singolo diamante — 76 in totale, tutti lavorati individualmente — è posizionato dietro un’unica copertura trasparente realizzata con gli stessi materiali e rivestimenti dei proiettori. Non è un dettaglio banale: significa che la qualità ottica e la resistenza agli agenti atmosferici sono le stesse dei fari, garantendo coerenza e durata nel tempo.

Di notte, l’effetto è quello di una costellazione sospesa sul frontale. La luce non proviene direttamente dai diamanti, ma filtra attraverso la struttura della griglia grazie a 202 LED nascosti sotto la superficie. Il risultato è una luminosità diffusa, controllata, tutt’altro che aggressiva. In pratica, Bentley ha costruito un sistema di illuminazione a più livelli dove tecnologia e artigianato si sovrappongono con precisione chirurgica.

I numeri dietro la griglia: 260.000 perforazioni e 202 LED

Per capire quanto sia elaborata questa soluzione, vale la pena scendere nei dettagli tecnici. La cornice della griglia conta più di 260.000 aperture laser-perforate, ognuna delle quali contribuisce a distribuire la luce in modo uniforme su tutta la superficie. Non si tratta di fori qualsiasi: la perforazione laser garantisce una precisione al millimetro che sarebbe impossibile da ottenere con lavorazioni tradizionali.

→ Leggi anche: Volkswagen T-Roc R mild hybrid: 333 CV e la firma del Nürburgring, ecco quando arriva

Sotto quella superficie apparentemente solida, i 202 LED lavorano in modo invisibile, alimentando l’intera composizione luminosa. Il risultato visivo è pulito, quasi minimalista, nonostante la complessità costruttiva nascosta dietro. È uno di quei casi in cui la sofisticazione vera si misura proprio da quanto poco si vede dello sforzo produttivo.

Il design si ispira esplicitamente alla griglia della Continental T, uno dei modelli più iconici della storia Bentley. Non è nostalgia fine a se stessa: è un filo conduttore stilistico che collega il passato artigianale del marchio alla sua nuova identità completamente elettrica.

Fari Micro LED da 16.000 pixel: la tecnologia non si ferma alla griglia

La bentley torcal griglia diamanti è solo una parte del sistema ottico frontale. Ogni proiettore della Torcal integra doppi proiettori Micro LED da 16.000 pixel — una tecnologia che permette di gestire il fascio luminoso con una precisione estrema, adattandosi in tempo reale alle condizioni stradali senza abbagliare i veicoli in arrivo.

Immagine generata con AI

I Micro LED, a differenza dei tradizionali LED matrix, offrono una risoluzione molto più alta per singolo proiettore. Questo significa che il sistema può “disegnare” il fascio luminoso con contorni netti, escludendo porzioni specifiche del campo visivo — per esempio la sagoma di un pedone o di un’altra auto — mantenendo tutto il resto illuminato al massimo. Per un SUV di lusso che si propone come punto di riferimento tecnologico, è la soluzione coerente con le ambizioni del progetto.

→ Leggi anche: BYD Fang Cheng Bao Tai 9: il SUV ibrido plug-in cinese con il volante che sparisce nella plancia

La Torcal: il quarto modello Bentley, 100% elettrico

La Torcal non è solo un nuovo modello: è la quarta linea della gamma Bentley e il primo SUV completamente elettrico della casa britannica. Il debutto globale è avvenuto a Londra, con la griglia illuminata svelata ufficialmente il 25 novembre 2026.

Sotto il cofano — o meglio, nella piattaforma elettrica — la Torcal porta fino a 888 CV e 1.350 Nm di coppia. Numeri che collocano questo SUV in una categoria a parte, dove le prestazioni non sono un compromesso rispetto al comfort ma una componente integrata del concetto di lusso. Come ogni Bentley, la Torcal è progettata, ingegnerizzata e assemblata a mano a Crewe, nel Regno Unito, dove la tradizione manifatturiera del marchio è radicata da decenni.

76 diamanti illuminati, assemblati a mano

illuminati, assemblati a mano 260.000+ aperture laser-perforate nella cornice

laser-perforate nella cornice 202 LED nascosti sotto la superficie

nascosti sotto la superficie Proiettori Micro LED da 16.000 pixel per faro

per faro Potenza massima: 888 CV / 1.350 Nm

Produzione: Crewe, Regno Unito

Cosa significa questo per il futuro del design Bentley

La scelta di puntare sulla bentley torcal griglia diamanti come elemento identitario non è casuale. In un mercato dove i SUV elettrici di lusso si moltiplicano, distinguersi sul piano visivo — specialmente di notte, quando molte auto tendono ad assomigliarsi — è una strategia precisa. Bentley ha deciso che il frontale illuminato sarà il nuovo “volto” del marchio, un segnale riconoscibile anche a distanza.

Per chi guarda la Torcal da fuori, l’effetto è immediato: quei 76 diamanti che brillano nella notte non sono un vezzo estetico, ma una dichiarazione d’intenti. Bentley sta costruendo il proprio futuro elettrico attorno agli stessi principi che hanno sempre caratterizzato il marchio — artigianato, attenzione al dettaglio, materiali di qualità — applicati a tecnologie che fino a pochi anni fa non esistevano. Puoi approfondire tutti i dettagli tecnici direttamente sul comunicato ufficiale Bentley Media.

Se la griglia della Torcal è davvero il nuovo standard visivo del marchio, i concorrenti avranno molto su cui riflettere. Non basta avere un’auto potente o silenziosa: serve qualcosa che si ricordi anche quando i fari sono spenti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.