BENVENUTI IN PARADISO: sconti dell'ALTRO MONDO sui top di gamma tech

Il mattino ha l’oro in bocca, recita un vecchio detto popolare. E in effetti dando uno sguardo a quello che propone già adesso Amazon sembrerebbe proprio così. Sul noto sit odi e-commerce ci sono diverse promozioni davvero allettanti e che riguardano prodotti tech di ogni genere, compresi alcuni dispositivi Apple. Date anche voi un’occhiata a quello che abbiamo selezionato noi.

Amazon tech, le offerte di questa mattina

ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP626W, Notebook in alluminio con Monitor 14″ Anti-glare, AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Nero a €899,00 (17%);

UM3402YA-KP626W, Notebook in alluminio con Monitor 14″ Anti-glare, AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Nero (17%); Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale a €1.699,00 (10%);

portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale (10%); Apple iPhone 12 , all carriers, 128GB, Azzurro – (Ricondizionato) a €508,00 (40%);

, all carriers, 128GB, Azzurro – (Ricondizionato) (40%); Apple iPhone 12 mini , sbloccato, 64GB, Nero – (Ricondizionato) a €389,99 (6%);

, sbloccato, 64GB, Nero – (Ricondizionato) (6%); Mini PC Windows 11 AMD Ryzen5 5500U(Fino A 4.0Ghz, 6C/12T), 16GB DDR4 512GB SSD Nipogi Mini Computer Pc Con 2 Ethernet, Triple 4K@60Hz, Supporto Desktop SSD Da 2,5″/Dual WiFi/BT 4.2 Per Scuola/Ufficio a €309,00 (30%);

AMD Ryzen5 5500U(Fino A 4.0Ghz, 6C/12T), 16GB DDR4 512GB SSD Nipogi Mini Computer Pc Con 2 Ethernet, Triple 4K@60Hz, Supporto Desktop SSD Da 2,5″/Dual WiFi/BT 4.2 Per Scuola/Ufficio (30%); Acer Aspire 7 A715-43G-R7JL Notebook Gaming, Processore AMD Ryzen 5 5625U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD IPS 60 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6, Windows 11 Home a €799,00 (19%);

A715-43G-R7JL Notebook Gaming, Processore AMD Ryzen 5 5625U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD IPS 60 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6, Windows 11 Home (19%); LG 32UN500P Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco a €299,99 (6%);

UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco (6%); OtterBox EU Caricatore murale GAN USB-C PD 30W, carica Fast Charge per Smartphone e Tablet, resistente a cadute, robusto, ultra durevole, Bianco a €20,90 (45%);

GAN USB-C PD 30W, carica Fast Charge per Smartphone e Tablet, resistente a cadute, robusto, ultra durevole, Bianco (45%); LG 24ML60SP Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, AUX, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco a €119,99 (33%);

Visto che offerte? Ma visto l’andazzo, abbiamo la sensazione che non siano finite qui. Restate quindi su Webnews per ulteriori aggiornamenti in tempo reale sulle migliori proposte di Amazon.