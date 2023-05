Best buy smartphone del momento? Eccolo, è il Samsung Galaxy A12

Il Samsung Galaxy A12 è uno smartphone di fascia media prodotto da Samsung. È stato lanciato sul mercato nel novembre 2020 ed è diventato uno dei dispositivi più popolari della serie Galaxy A. Con il suo ampio display, la configurazione delle fotocamere e una batteria di lunga durata, è in grado di soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti che cercano un dispositivo affidabile per un uso generale. Se sei interessato a uno smartphone valido a costi contenuti, questo è l’ideale: prendilo su Amazon a soli 149€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung Galaxy A12

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Galaxy A12 presenta un display TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel). Il design è semplice e moderno, con una scocca posteriore in plastica disponibile in diversi colori. Il dispositivo è dotato di una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie e di una configurazione a quad-cam sul retro, che comprende una fotocamera principale da 48 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 5 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Sotto il cofano, il Galaxy A12 è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio P35, supportato da 3 GB, 4 GB o 6 GB di RAM, a seconda della variante scelta. È disponibile con 32 GB, 64 GB o 128 GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB. Il dispositivo esegue il sistema operativo Android con l’interfaccia utente personalizzata di Samsung, One UI.

Per quanto riguarda la batteria, il Galaxy A12 è dotato di una batteria al litio da 5.000 mAh che offre un’ottima autonomia. Supporta la ricarica rapida da 15 W tramite il connettore USB Type-C. Dal punto di vista delle funzionalità aggiuntive, il Galaxy A12 include un sensore di impronte digitali montato sul lato, una porta audio da 3,5 mm per le cuffie, il supporto Dual SIM e la connettività 4G LTE. E allora, se sei interessato a uno smartphone valido a costi contenuti, facci un pensierino a prendilo su Amazon a soli 149€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.