Bevi con GUSTO con la Borraccia AIR UP con 5 pods AROMATIZZATI a PREZZO SHOCK

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cogli l’occasione al volo per idratarti con più gusto!

Borraccia in acciaio inox AIR UP: come utilizzarla al meglio

La Borraccia in acciaio inox AIR UP è un accessorio perfetto da portare sia in palestra che per l’uso quotidiano in ufficio: mantiene la tua acqua fresca ed è dotata di un tappo a prova di perdite, oltra ad essere compatibile sia con acqua liscia che frizzante.

La caratteristica innovativa di questo gadget è che può dare sapore all’acqua tramite l’olfatto retronasale attraverso i pod air up che contengno solo aromi naturali. È possibile cambiare gusto quando vuoi ed ogni pod riesce ad aromatizzare fino a 5 litri di acqua.

Nella promozione sono inclusi ben 5 pod air up con gusti air up diversi: Cilegia e kola, té freddo alla pesca, cassis, mango-frutto della passione e lime. Questo vuol dire che avrai a disposizione ben 25 litri di acqua aromatizzata che ti farà idratare con più gusto ogni volta che vuoi.

C’è da ricordare, inoltre, che sia la borraccia air up acciaio che i pod aromatizzati sono prodotti utilizzando il 100% di energie rinnovabili quindi risultano pienamente eco-sostenibili.

Oggi la Borraccia in acciaio inox AIR UP è disponibile su Amazon a soli 61 euro con uno sconto del 10%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’occasione al volo per idratarti con più gusto!

