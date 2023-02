Bialetti Gioia, la SUPER macchina espresso al MINIMO STORICO su Amazon

La macchina per il caffè espresso Bialetti Gioia è al minimo storico su Amazon. Si tratta di un’offerta irrinunciabile, visto che puoi acquistarla a soli 49,90 euro anziché 72,99 euro, grazie al 32% di sconto. I suoi principali punti di forza sono le dimensioni compatte, l’eleganza e – soprattutto – la semplicità di preparare un espresso come al bar, anche se non hai mai usato prima d’ora una macchina per il caffè. Il modello in offerta, in colorazione verde smeraldo, include anche 32 capsule: 16 capsule Roma (intensità 9) e 16 capsule Napoli (intensità 10).

Bialetti Gioia: ora al prezzo più basso di sempre su Amazon

La Gioia di preparare il caffè espresso a casa non è mai stata così alla portata di tutti, grazie all’ultima offerta di Amazon sulla macchina dello storico marchio Bialetti. Grazie a una profondità inferiore ai 34 cm, puoi metterla in qualsiasi ambiente della tua cucina. E oltre alle dimensioni mini, che ti permettono di ridurre gli ingombri, l’articolo Bialetti sfodera un’eleganza tale da trasformarla in un oggetto di design di culto.

Un’altra caratteristica che rende unica Gioia è l’ampia libertà offerta ai suoi possessori per godersi il caffè che desiderano. In tazzina o mug, lungo o corto, grazie a un pratico doppio pulsante e alla tecnologia Flow Meter prepari tutti i giorni il caffè su misura per te, personalizzandone la quantità ad ogni tazzina.

Quando riceverai l’articolo a casa sarai da subito pronto a provare la macchina espresso grazie alle 32 capsule in omaggio incluse nella confezione. Per un caffè a casa come al bar, nel nome dello stile e della personalizzazione, metti nel carrello Bialetti Gioia per approfittare del minimo storico disponibile ancora per poco su Amazon.

