Bialetti Gioia: macchina caffè espresso con 32 capsule in offerta a 47€ (-35%)

Se il buongiorno si vede dal mattino, è un ottimo giorno in casa Amazon. La macchina caffè espresso Gioia del celebre marchio Bialetti è in offerta a soli 47 euro, per effetto dello sconto del 35% disponibile ancora per poco. Nella confezione di vendita sono incluse anche 32 capsule.

Pensata per le persone che desiderano gustare il vero espresso italiano anche a casa, Bialetti Gioia si distingue dalle altre macchine da caffè per le sue dimensioni super compatte, pur mantenendo un’eleganza degna delle migliori macchine caffè espresso del bar. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime: se completi l’ordine ora, riceverai l’articolo a casa tua già domani.

Macchina caffè espresso Bialetti Gioia con 32 capsule incluse

Con Bialetti gioia prepari un espresso cremoso ed omogeneo come se fossi al bar. Merito della pompa 20 bar in unione con il sistema Thermoblock, grazie al quale la temperatura per il caffè sarà sempre ottimale. Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte, al suo interno troverai infatti un serbatoio da mezzo litro e un comodo cassettino dove potrai riporre fino a 8 capsule (delle 32 già incluse nella confezione di vendita).

A proposito di dimensioni, il vantaggio di avere una macchina da caffè così piccola è che la puoi posizionare ovunque, sapendo già che si adatterà alla perfezione. Prima di acquistare le nuove capsule, ricorda che funziona soltanto con quelle in alluminio.

Metti in carrello ora la macchina caffè espresso Gioia di Bialetti per approfittare dello sconto pari al 35% disponibile con l’ultima offerta Amazon.

