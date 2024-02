Bici elettrica pieghevole SCONTATA di 200€ su Amazon col coupon regalo: AFFARONE

Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono questa e-bike dalla concorrenza. Se sei alla ricerca di una bici elettrica dal look moderno, bello a vedersi, ma al contempo dotata di tutte quelle caratteristiche che la rendono uno dei modelli top del settore, sei capitato nel posto giusto. Oggi ti consigliamo infatti questo vero e proprio gioiello che puoi prendere adesso su Amazon a un prezzo super conveniente, ovverosia 799 euro. Un costo davvero modesto per una bicicletta 20” di questa marca, qualità e potenza.

La bici elettrica multifunzionale per la città e la montagna

Grazie alla batteria removibile potrai percorrere in modalità assistita fino a 55 km, permettendoti di affrontare percorsi cittadini e cicloturismo. Inoltre, massima sicurezza grazie alle due chiavi che troverai all’interno del pack, con le quali potrai “bloccarla” all’interno del telaio, in modo tale da non permettere a nessuno di rimuoverla senza il tuo permesso. E col potente motore da 250 W 36 V a 3 velocità, attivabile dal comando sul manubrio, puoi raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

Attraverso il display presente sul manubrio, potrai attivare e selezionare una delle 3 velocità disponibili. Il design del telaio è stato progettato in base alla meccanica del corpo umano. La mountain bike combina perfettamente alta potenza e funzionamento efficiente con SHIMANO. Attraverso il cambio in questione potrai selezionare una delle 6 velocità per permetterti di percorrere al meglio ogni percorso.

Perfino il manubrio è super professionale, con il controller di trasmissione anteriore/posteriore. Grazie ai comandi potrai passare velocemente da una marcia all’altra con il minimo sforzo e senza allontanare le mani dalla manopola. Non perdere troppo tempo, assicurati ora questo gioiello che puoi prendere su Amazon a un prezzo super conveniente, ovverosia 799 euro. Un costo davvero modesto per una bicicletta di questo calibro, con comunque un forte sconto di ben 200€. Le spedizioni sono rapide e sicure garantite da Prime.

