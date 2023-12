Bicolori e con una forma particolare: acquista gli auricolari Audio-Technica in OFFERTA!

Audio-Technica ha ideato le cuffie bluetooth SQ1TW, con doppio colore: Blu Marino e Rosso. Oggi puoi prenderle a soli 59 euro, con il 27% di sconto.

Audio-Technica cuffie bluetooth SQ1TW: le caratteristiche

I comandi a sensore tattile permettono di riprodurre o mettere in pausa la musica, passare da un brano all’altro, rispondere alle chiamate e regolare il volume senza dover utilizzare lo smartphone. Suoni potenti e cristallini da qualsiasi sorgente, compresi musica, giochi e video. Con le cuffie completamente cariche sarà possibile godere di circa 6,5 ore di utilizzo, che possono arrivare fino a 19,5 ore con sia cuffie che custodia a carica completa.

Una ricarica di soli 15 minuti (circa) è in grado di fornire all’incirca 60 minuti di riproduzione continua, quindi per continuare ad usarle sarà sufficiente mettere le cuffie nella custodia e la custodia sotto carica anche solo poco prima di uscire. Il microfono integrato delle cuffie rileva i suoni ambientali per consentire agli utenti di rimanere sempre consci dell’ambiente circostante e non perdersi nulla di quanto avviene intorno a loro, anche durante l’ascolto di musica o nel corso di chiamate.

