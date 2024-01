Bidone aspiratutto e aspiraliquidi in acciaio inox da 30 litri a soli 54: occasionissima eBay

Il bidone aspiratutto e aspiraliquidi in acciaio inox da 30 litri SCHEPPACH NTS30V2 è un dispositivo versatile progettato per la pulizia di liquidi e detriti in vari contesti. Con una capacità di 30 litri, è in grado di gestire una vasta gamma di compiti di pulizia. Su eBay lo trovi oggi a soli 54€ con le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Un super affare.

Bidone aspiratutto e aspiraliquidi in acciaio inox da 30 litri

La costruzione in acciaio inox conferisce al bidone una resistenza e durabilità notevoli, rendendolo adatto a utilizzi più pesanti e garantendo una lunga durata nel tempo. La funzione aspiraliquidi consente di rimuovere efficacemente liquidi da superfici, rendendo questo dispositivo ideale per pulire eventuali versamenti o incidenti liquidi. Inoltre, la capacità di aspirare detriti secchi lo rende adatto per la pulizia di polvere, sporco e piccoli oggetti.

Il bidone aspiratutto SCHEPPACH NTS30V2 è dotato di accessori appropriati per affrontare diverse situazioni di pulizia. Ciò può includere ugelli multiuso, tubi flessibili e accessori per pavimenti, offrendo flessibilità nelle applicazioni.

La potenza del motore e il sistema di filtraggio garantiscono un’aspirazione efficace e un’aria pulita durante il processo di pulizia. I filtri possono essere facilmente rimossi e puliti per mantenere alte prestazioni nel tempo. La capienza di 30 litri riduce la necessità di svuotare frequentemente il contenitore, rendendo questo aspiratutto adatto a compiti più estesi.

In conclusione, il bidone aspiratutto e aspira-liquidi SCHEPPACH NTS30V2 è una soluzione robusta e affidabile per la pulizia di varie superfici, con una costruzione in acciaio inox che garantisce durabilità e versatilità nell’uso quotidiano. Corri su eBay e fallo tuo oggi a soli 54€ con le spedizioni gratuite incluse nel prezzo.

