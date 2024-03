Bilancia da cucina digitale ad un prezzo STRACCIATO: 27% di sconto più coupon

L’offerta di Amazon pensata per questa bilancia da cucina digitale di Letron è tra le più convenienti in assoluto. Al prezzo di soli 21,99 euro, con lo sconto del 27%, ti porti a casa uno dei dispositivi tech più potenti e funzionali che ci siano. E non è finita qui, perché puoi anche applicare un ulteriore coupon del 30%, per un costo finale di 15,39 euro! Dalle dimensioni ridotte e con un’elegante finitura nera lucida, saprà sposarsi alla perfezione col resto della tua cucina e ti fornirà tutti gli strumenti necessari per le ricette. Non puoi fartela scappare, è un’occasione unica.

Bilancia da cucina digitale: pesatura accurata e design pratico a tua disposizione

Venduta dal marchio Letron, questa bilancia digitale da cucina ha tutto ciò che puoi desiderare da un dispositivo del genere. Con 4 sensori integrati ed altamente precisi, potrai misurare fino a 10 kg, con un peso minimo raccomandato di 6 g. Disponibili 6 diverse unità di misura: g, kg, oz, ml e ml di latte. Come anticipato, il design è molto pratico ed elegante. Delle dimensioni di soli 20 x 14 x 2 cm e una superficie in vetro temperato spessa solamente 3 mm, ti darà modo di godere di una chicca di design.

Presenti i classici tasti touchscreen, altamente sensibili ed in grado di rispondere ad ogni tocco in maniera istantanea. Lo schermo LCD è inclinato per rendere la visione dei numeri più chiara e semplificata, anche con la retroilluminazione per la sera. Non manca la funzione Tara, indispensabile per sottrarre il peso del contenitore e avere misurazioni accurate degli ingredienti.

Degno di nota infine il risparmio energetico, grazie all’utilizzo di 2 sole batterie AAA – incluse nella confezione – e con opzioni di spegnimento automatico impostate su 120 secondi. Se sei alla ricerca di una bilancia per la cucina, questa è l’occasione giusta per te: la paghi meno della metà!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.