Bilancia digitale a risparmio energetico: a 10€ è REGALATA

Bilancia digitale intelligente pesapersone Vitafit, con sensori ad alta precisione e tecnologia step-on con funzione di spegnimento automatico, per ottenere letture istantanee non appena si sale sulla bilancia, la prendi adesso a 10€ su Amazon, con le spese di spedizione incluse nel prezzo. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon sulla pagina del prodotto così da ottenere lo sconto. La bilancia è progettata con una tecnologia di accensione e spegnimento automatico a risparmio energetico, e per essere chiara e semplice. In questo modo chiunque, indipendentemente da forma, taglia ed età, può utilizzarla per avere misurazioni del peso precise.

Bilancia digitale Vitafit: professionale ed economica

La bilancia presenta un design sottile ed elegante, con angoli morbidi e arrotondati che le conferiscono un aspetto moderno e slanciato compatibile con gli arredi di qualunque bagno. Poi è super facile da usare: basta salirci direttamente sopra per aver risultati di peso stabili, ma soldo dopo averla posizionata su una superficie piana e sicura per ottenere un peso preciso. Con i suoi 4 sensori ad alta precisione e l’auto-calibrazione, la precisione delle misurazioni a quel punto risulterà perfetta.

L’ampia piattaforma 30 x 30 cm garantisce una distribuzione uniforme del peso sulla superficie, e la struttura in vetro temperato di 6 mm offre un design elegante e di lunga durata, ideale in ogni abitazione, bagno o palestra. Visualizza rapidamente letture del peso facili da leggere in stone, chili o libbre. In questo modo sarà più semplice tenere il peso sotto controllo grazie a letture precise e accurate.

Su ogni angolo della base della bilancia sono montati dei cuscinetti in silicone antiscivolamento, per una sicurezza avanzata dell’utilizzatore. Questi cuscinetti impediscono alla bilancia di muoversi, offrendoti sicurezza e stabilità quando sali e scendi. Insomma, quando mai potrà ricapitarti l’occasione di fare tuo un gioiellino simile a questo prezzo? Affrettati prima che scada la promozione: la prendi adesso a 10€ su Amazon, con le spese di spedizione incluse nel prezzo. Ma ricordati di spuntare la voce Applica Coupon da 1€ prima di andare alla cassa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.