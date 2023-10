Bilancia digitale Amazon Basics a soli 10 euro: fai presto!

La bilancia digitale Amazon Basics è un utilissimo strumento da cucina. Grazie al fatto che sia dotata di display LCD, consente di pesare qualsiasi alimento o ingrediente in modo rapido e semplice. È particolarmente indicata nella preparazione di dolci e sformati, dato che per queste pietanze l’esatta quantità di farina fa la differenza. La bilancia è ideale per pesare qualsiasi cosa in cucina, dagli ingredienti per le ricette nuove o preferite fino agli alimenti alla base di una sana alimentazione quotidiana. E oggi non pesa neppure sul portafoglio, visto che, grazie allo sconto del 15% che abbatte il prezzo a soli 11,90 euro! Praticamente il prezzo che pagheresti per una bilancia in un negozio dozzinale, che magari si rompe dopo solo un mese di utilizzo, facendoti pure sentire in colpa.

Bilancia digitale Amazon Basics: caratteristiche tecniche

La bilancia digitale da cucina Amazon Basics è dotata di un ampio piano di pesata, che rende semplicissima la pesatura di alimenti ingombranti o contenuti in ciotole di grandi dimensioni. La pressione del pulsante di unità consente di convertire automaticamente l’unità di misura da once a grammi o da libbre a chilogrammi, con il valore che compare istantaneamente sul display LCD. Pesa istantaneamente fino a 5.000 g alla volta. La pesata minima è di 2 g (con incrementi di 1 g). La bilancia si spegne automaticamente nel caso in cui sul display sia visualizzato “0” o lo stesso numero per 2 minuti. Per spegnere a mano la bilancia, basta premere il pulsante di alimentazione/tara per circa 3 secondi.

Occupa pochissimo spazio, visto che le dimensioni sono pari a 21 x 17.8 x 3.2 cm (lunghezza x larghezza x altezza) e poi è molto bella da vedersi. Farà poi piacere che, grazie alla superficie liscia, la bilancia è semplicissima da pulire: basta passarci su un panno umido. Anche grazie alle succitate dimensioni compatte, quando non viene utilizzata può essere comodamente riposta in dispensa o all’interno della credenza. Funziona con due pile tipo AAA e le pile Amazon Basics sono incluse. Il vano batterie sulla parte inferiore della bilancia è facile da aprire.

Dunque, tanti vantaggi racchiusi in una sola bilancia digitale, che ora paghi solo 11,90 euro!

