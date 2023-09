Bilancia digitale per bagagli: la soluzione GENIALE per non avere sorprese in aeroporto

La bilancia digitale per bagagli FREETOO è uno strumento pratico per chi viaggia spesso e desidera tenere sotto controllo il peso dei bagagli in modo da evitare spese extra per il superamento del peso consentito dalle compagnie aeree. Questa bilancia è in grado di misurare il peso dei tuoi bagagli fino a 50 kg, il che la rende adatta per la maggior parte dei viaggi e delle compagnie aeree. Un oggettino super utile quanto geniale, che può essere tuo oggi a soli 10€ su Amazon, con le spedizioni gratis via Prime.

Bilancia digitale per bagagli FREETOO, utile e geniale

La funzione di tara ti consente di impostare la bilancia su zero prima di pesare i tuoi bagagli. In questo modo, puoi ottenere il peso esatto del bagaglio senza dover sottrarre il peso della bilancia stessa. La bilancia è dotata di un display LCD facile da leggere che mostra il peso in cifre digitali chiare. Il design leggero e compatto della bilancia la rende facile da trasportare durante i tuoi viaggi.

Puoi anche riporla facilmente in una tasca o in un bagaglio quando non la stai utilizzando. La bilancia viene fornita con una batteria inclusa, il che significa che puoi iniziare a usarla immediatamente e scegliere tra diverse unità di misura del peso, tra cui libbre (lb) e chilogrammi (kg), a seconda delle tue preferenze. La bilancia ha un’impugnatura ergonomica che rende comodo il suo utilizzo durante la pesatura dei bagagli.

Insomma, la bilancia digitale per bagagli FREETOO è uno strumento pratico per chi viaggia e desidera evitare costi aggiuntivi dovuti al superamento del peso consentito. Con la sua capacità di 50 kg, la funzione di tara e il design portatile, è un compagno utile per i viaggiatori. Assicurati di verificare i requisiti di peso consentito dalla compagnia aerea prima di partire e utilizza questa bilancia per tenere sotto controllo il peso dei tuoi bagagli. Un oggettino super utile quanto geniale, che può essere tuo oggi a soli 10€ su Amazon, con le spedizioni gratis via Prime.

