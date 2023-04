Bilancia digitale SMART in offerta a prezzo stracciato su Amazon

La fatidica prova costume non è poi così lontana. Se, come tante altre persone, hai dato inizio a un piano di allenamenti per arrivare all’inizio dell’estate al top della forma, l’articolo ideale da abbinare è questa bilancia digitale smart di Healthkeep. Si tratta di un accessorio indispensabile non soltanto per tenere traccia del peso in maniera semplice, ma anche per registrare ogni cambiamento del grasso corporeo, grazie a una comoda app che si collega alla bilancia. Grazie all’offerta di Amazon, oggi la puoi acquistare a 15,83 euro anziché 21,99 euro, beneficiando di uno sconto del 28%.

Bilancia digitale smart di Healthkeep in sconto del 28% su Amazon

Il prodotto di Healthkeep in offerta su Amazon è una bilancia impedenziometrica, uno strumento elettronico utile per misurare da un lato il peso corporeo e dall’altro stimare le percentuali di massa grassa e massa magra, oltre alla massa cellulare e allo stato di idratazione. Tutti i dati rilevati dalla bilancia sono poi monitorabili tramite l’app Fitday, disponibile su dispositivi Android, iPhone e iPad (supportate le versioni Android 4.3 e iOS 8.0 e superiori). In più puoi anche sincronizzare i dati raccolti con le app Google Fit, Apple Health e Fitbit.

La bilancia pesapersone di Healthkeep è spedita da Amazon e rientra regolarmente tra gli articoli Prime. Questo significa che se hai l’abbonamento attivo, puoi usufruire della spedizione gratuita e del vantaggio del reso facile e gratuito entro 30 giorni dalla consegna.

Aggiungi al carrello ora la bilancia digitale smart del marchio Healthkeep per pagarla soli 15 euro e iniziare a misurare i dati riferiti al grasso corporeo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.