Bilancia meccanica antiscivolo con funzione tara a soli 5,99€ (Amazon)

Il cenone della Vigilia si avvicina, quello di Capodanno anche. Per fortuna ti sei accorto di non avere una bilancia da cucina che funziona e vuoi correre ai ripari il prima possibile. La migliore soluzione è la bilancia meccanica tradizionale Salter, oggi in super offerta a 5,99€ su Amazon grazie al maxi sconto del 54%. Ecco il link all’offerta.

La bilancia da cucina tradizionale Salter è una bilancia meccanica antiscivolo, adatta a tutte le tipologie di ingredienti e con una comoda funzione tara integrata. Ottima anche la precisione, con la possibilità di pesare da 1 g fino a 3, kg.

Bilancia da cucina tradizionale Salter in sconto del 54% su Amazon

Con la bilancia meccanica del marchio Salter dai un tocco retrò alla cucina e, soprattutto, risolvi il problema dell’assenza di una bilancia tradizionale. Tra le altre cose, puoi pesare verdure, cereali, frutta e tanto altro ancora: più in generale, è una bilancia adatta sia agli ingredienti secchi che liquidi.

Cosa non scontata, puoi anche contare sulla funzione tara. Una volta aggiunto l’articolo sopra la bilancia, puoi ripristinare il valore a zero e pesare nuovamente con precisione gli ingredienti senza che la misura venga influenzata dalla tara.

Un ulteriore motivo per cui ti invitiamo ad approfittare al volo dell’offerta è il prezzo: infatti, grazie allo sconto del 54% la bilancia meccanica tradizionale Salter ha raggiunto il suo nuovo minimo storico. E se te lo stai chiedendo ti rispondiamo subito: sì, arriva prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.