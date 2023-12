Bilancia smart pesapersone Xiaomi Smart Scale 2: PREZZONE su Amazon (17€)

La bilancia digitale intelligente pesapersone Xiaomi Smart Scale 2, con sensori ad alta precisione e tante funzioni, la prendi adesso a 17€ su Amazon, con le spese di spedizione incluse nel prezzo. La bilancia è super facile da usare: scarica l’app Mi Fit, poi sali a piedi nudi sulla bilancia, attiva il Bluetooth e in un attimo hai subito la misurazione esatta che ti interessa. Con i suoi sensori ad alta precisione e l’auto-calibrazione, la precisione delle misurazioni è perfetta.

Bilancia digitale intelligente Xiaomi Smart Scale 2: professionale ed economica

La bilancia consente il monitoraggio di un massimo di 16 utenti. Ogni volta che un utente sale sulla piattaforma, non è necessario assegnare il peso a un utente, ma l’applicazione saprà quale persona viene pesata in base ai dati storici che ha archiviato.

Hai a disposizione 13 misurazioni essenziali, da quella classica del peso corporeo, al grasso corporeo, acqua corporea, massa muscolare, proteine, ecc. Puoi pesarti inoltre in qualunque momento anche senza il tuo telefono. I dati si sincronizzeranno con l’App alla successiva connessione.

L’app salva infatti comodamente i dati storici, in modo da permetterti di visualizzare e gestire il tuo peso in qualsiasi momento. La cosa fantastica è che fa altrettanto per diversi profili, quindi la potete usare tu e tutta la tua famiglia. Affrettati prima che scada la promozione: la prendi adesso a 17€ su Amazon, con le spese di spedizione incluse nel prezzo. Ma ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 5% prima di andare alla cassa.

