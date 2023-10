Bilancia smart Xiaomi: prezzo BOMBA solo per OGGI!

Stai cercando una bilancia smart e bella che non solo misura il tuo peso, ma offre anche un quadro completo della tua composizione corporea? Amazon propone la bilancia smart Xiaomi al fantastico prezzo di 29,90€, con uno sconto del 25%. Lo sconto fa parte della festa delle offerte Prime!

La bilancia smart più famosa del web!

La bilancia smart Xiaomi presenta un design elegante, perfetto per ogni bagno o stanza in cui vorrai posizionarla. Realizzata con vetro temperato di alta qualità, integra un display a LED nascosto che si illumina solo durante la misurazione, offrendo una visione chiara e nitida dei tuoi dati. Tramite il display, la bilancia smart Xiaomi mostra solo le informazioni sul peso, ma tramite app si potranno visualizzare tutte le restanti.

Grazie al sensore in acciaio al manganese, è in grado di rilevare variazioni di peso di soli 50g, garantendo una misurazione accurata ogni volta che ti pesi. Risulta quindi perfetta per tutti coloro i quali stanno portando avanti una dieta mirata o un allenamento specifico.

La bilancia non fornisce solo il peso, ma il chip BIA integrato può misurare 13 differenti parametri di composizione corporea. Tra questi ci sono IMC, percentuale di massa grassa, massa muscolare, quantità d’acqua, proteine e molto altro. Grazie a queste misurazioni, avrai un quadro completo e dettagliato delle tue condizioni fisiche. Attraverso l’app specifica per smartphone, potrai tenere traccia di queste informazioni e seguire l’evoluzione del tuo corpo. Il tutto avviene per mezzo del chip bluetooth 5.0 montato a bordo. Puoi registrare i dati per 16 persone diverse. Grazie alla batteria che dura fino a 12 mesi, non dovrai preoccuparti di ricaricare o sostituirla frequentemente.

La bilancia smart Xiaomi è talmente avanzato da offrire un passaggio intelligente tra modalità di pesatura statica e dinamica, permettendoti di pesare anche oggetti di uso quotidiano come frutta, verdura o pacchi.

Non perdere questa fantastica offerta su Amazon! La bilancia smart Xiaomi è il perfetto mix tra design, funzionalità e tecnologia, ora disponibile al prezzo scontato di 29,90€ con un risparmio del 25% rispetto al solito. Non perdere questa fantastica occasione, comprala subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.