Bilancia XIAOMI bluetooth a META' PREZZO: dieta non ti TEMO!

Diciamoci la verità: la dieta è un po’ l’incubo di tutti, soprattutto a settembre, quando, dopo il relax estivo durante il quale ci diciamo alla “pazza gioia” anche a tavola, finiamo per ritrovarci qualche odioso chilo e rotolino in più. Per fortuna Xiaomi ha ideato una bilancia bluetooth che rende perfino gradevole il momento del peso. Parliamo del modello Xiaomi Mi Smart Scale 2, in grado di monitorare i cambiamenti del tuo corpo e registra i dati con l’APP Mi Fit di Xiaomi. Offerta su eBay a meno della metà del prezzo di partenza. Praticamente un regalo: 17.99 euro! Con un risparmio netto di 22 euro!

Prosegui la lettura per approfondire le caratteristiche tecniche, ma, se ti abbiamo già convinti, clicca sul banner sottostante per acquistarla!

Bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2: caratteristiche e offerta in corso

Con questo gioiellino tecnologico potrai tenere sotto controllo il tuo peso per migliorare così il tuo stile di vita. Molto interessante la funzione di test del peso ideale per regolare il peso adatto in base al BMI e alla tua età. Ancora potrai tenere traccia continua dei cambiamenti del tuo corpo poiché registra i dati sull’APP Mi Fit, quindi potrai tenerli sempre sott’occhio nel palmo della tua mano. Molto interessante poi il sensore di pressione avanzato, con gamma 100 g-150 kg per l’uso di più articoli.

Supporta la tecnologia Bluetooth 5.0 con basso consumo energetico, velocità di trasmissione rapida e stabile. Lo schermo digitale a LED nascosto mostra chiaramente i dati di peso. Lo stile è anche elegante, grazie al bordo arrotondato. Il materiale è adatto anche alle pelli più sensibili, grazie al processo preciso CNC.

Quindi, approfittando della clamorosa offerta in corso su eBay otterrai questa Bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2 a soli 17,99 euro! Ma attenzione, si tratta di un’offerta fino a esaurimento scorte. Quindi non potrai ragionarci troppo su, visto che la voce sul web si sparge velocemente. Ti aggiudicherai uno strumento molto utile per la tua salute, visto che l’Indice di massa corporea viene considerato predittivo di molte malattie cardiovascolari.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.