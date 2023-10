Questa non è una semplice bilancia: misura tanti valori e la paghi solo 13 euro!

La bilancia ZOETOUCH pesapersone non è la solita bilancia digitale che si trovano in giro ormai da anni. Infatti, ti consente di misurare tanti altri valori utili a monitorare la tua salute: come Impedenziometrica,BMI, Massa Muscolare, Massa Ossea, Proteine e tanti altri valori da tenere sott’occhio! Non solo, avrai tutti i dati comodamente sul tuo dispositivo grazie all’App scaricabile su iOS e Android. Ha una capacità di peso da 5 a 180 kg! La combinazione del colore nero con la scritta in rosso rende i risultati molto evidenti. Oggi la paghi solo 13,99 euro!

Bilancia ZOETOUCH: le caratteristiche

Con 4 sensori ad alta precisione e tecnologia BIA avanzata che producono statistiche accurate, avrai a disposizione tanti dati precisi importanti per il monitoraggio della tua salute. La bilancia ZOETOUCH offre metriche accurate su tanti dati come peso, BMI, grasso corporeo, acqua corporea, massa ossea, grasso viscerale, BMR, massa muscolare, proteine, frequenza muscolare scheletrica, peso corporeo senza grasso, Massa corporea magra, tipo corporeo e punteggio corporeo!

Puoi metterla dove vuoi in casa, grazie al design semplice, elegante e moderno, oltre al colore nero. Dimensioni davvero contenute e salva-spazio, pari a 26x26x2,5 cm. La bilancia viene fornita già con 3 batterie AAA incluse. Basta salire sulla bilancia e si ottiene una lettura istantanea. L’app di bilance intelligenti può essere sincronizzata con l’app Salute di Apple / Google Fit / Fitbit. È possibile aggiungere utenti in modo illimitato, ideale quindi anche per famiglie numerose. La modalità Baby ti aiuterà a tenere traccia del peso dei tuoi bambini se sono troppo piccoli per stare in piedi sulla bilancia Digtal. Inoltre, puoi anche esportare i tuoi dati in formato Excel e archiviare i tuoi dati in Cloud.

Insomma, pesarti non sarà stato mai così piacevole e divertente con la bilancia Zoetouch! Oggi la paghi solo 13,99 euro!

