Una foto della bolletta e scopri se stai pagando troppo: l'app da conoscere

A Parma, dove ha sede Billoo s.r.l. Società Benefit, l’app Billoo si presenta agli utenti italiani come uno strumento per controllare le bollette di luce e gas. L’idea è semplice: caricare una fattura, farla analizzare dal sistema e capire se ci sono importi anomali oppure se il contratto sottoscritto è ancora conveniente.

L’obiettivo è rendere più leggibili documenti spesso complessi, pieni di voci, costi fissi, condizioni economiche e sigle non sempre immediate da interpretare.

Una foto della bolletta e parte il controllo: come lavora l’algoritmo

Il funzionamento, almeno nella descrizione del servizio, è piuttosto diretto. L’utente carica la propria bolletta e Billoo la analizza attraverso un algoritmo progettato per leggere le principali voci della fornitura energetica.

Il sistema verifica se il prezzo applicato appare coerente e segnala eventuali importi sospetti, cioè costi che potrebbero meritare un controllo più approfondito.

L’analisi non si limita quindi al totale da pagare, ma prende in considerazione anche le condizioni del contratto e le diverse componenti della fattura, con l’obiettivo di capire se l’utente stia pagando un prezzo competitivo oppure se esistano margini di risparmio.

Il risultato concreto dipende naturalmente dal tipo di fornitura, dai dati presenti nella bolletta e dalle offerte disponibili sul mercato nel momento in cui viene effettuato il confronto.

La “pagella” della bolletta: il voto al contratto luce e gas

Tra le funzioni più riconoscibili c’è la pagella della bolletta, una valutazione sintetica del contratto energetico sottoscritto con il proprio fornitore.

In sostanza, Billoo assegna un giudizio alla fornitura cercando di tradurre in un risultato più immediato un insieme di elementi che, letti direttamente in fattura, possono risultare complessi.

La domanda a cui prova a rispondere è molto concreta: “Sto spendendo troppo?”. La pagella serve quindi a capire se l’offerta attiva risulta competitiva oppure se presenta costi che meritano un approfondimento rispetto alle alternative disponibili.

La funzione è pensata soprattutto per chi non ha familiarità con il linguaggio delle utenze energetiche e vuole una prima indicazione senza confrontare manualmente numerosi contratti e documenti.

Nella descrizione ufficiale del servizio non vengono però illustrati nel dettaglio tutti i parametri utilizzati per determinare il voto. Per questo la valutazione va considerata come uno strumento di orientamento e non come l’unico elemento su cui basare un eventuale cambio di fornitore.

Importi sospetti in bolletta: Billoo segue anche la richiesta di rimborso

Il controllo della bolletta non si ferma alla semplice segnalazione. Se emergono importi considerati sospetti, Billoo dichiara di poter supportare l’utente anche nell’avvio e nella gestione delle pratiche con il fornitore, con l’obiettivo di verificare se esistano i presupposti per ottenere un rimborso.

È un passaggio che può risultare utile soprattutto per chi rinuncia a contestare una fattura per mancanza di tempo o perché non sa come impostare la richiesta.

Il servizio si propone quindi come supporto operativo: individua il possibile problema e accompagna l’utente nel confronto con la società energetica.

Dalla scheda pubblicata su Google Play non emergono però dati su percentuali di successo, tempi medi delle pratiche o importi medi recuperati. Questi aspetti vanno quindi valutati caso per caso.

Market e Billoo Pass: offerte, servizi extra e dati personali

Oltre all’analisi delle fatture, Billoo comprende un’area Market dedicata alle offerte del mercato energetico, attraverso la quale l’utente può confrontare soluzioni alternative e valutare un eventuale cambio di fornitore.

È la componente più commerciale del servizio, perché mette in relazione il controllo della bolletta con la possibilità di scegliere un nuovo contratto ritenuto più conveniente per il proprio profilo di consumo.

Accanto a questa funzione c’è Billoo Pass, che include servizi aggiuntivi, offerte dedicate e funzionalità personalizzate.

Sul fronte della privacy, la scheda di Google Play indica che lo sviluppatore dichiara di non condividere dati con terze parti, che l’app può raccogliere informazioni personali, che i dati vengono crittografati durante il trasferimento e che l’utente può richiederne l’eliminazione.

L’app risulta classificata PEGI 3 e ha superato quota 1 milione di download. Il supporto è indicato all’indirizzo supporto@billoo.it, mentre lo sviluppatore è BILLOO SRL – Società Benefit, con sede a Parma.

Prima di utilizzare un servizio di questo tipo resta comunque utile leggere attentamente condizioni, modalità di funzionamento ed eventuali costi associati alle funzioni aggiuntive, soprattutto quando dall’analisi della bolletta si passa al confronto commerciale o alla gestione di pratiche con il fornitore.