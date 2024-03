BIMBY ADDIO con la POTENTE impastatrice planetaria Girmi in OFFERTA su Amazon

L’impastatrice planetaria Girmi IM46 Gastronomo 8L è un elettrodomestico essenziale per chi ama la cucina e desidera preparare impasti di alta qualità con facilità e precisione. Con una potenza di 1400 W (1800 W Max), questa impastatrice è in grado di gestire impasti fino a 3 kg, garantendo risultati perfetti ogni volta. Allora che aspetti? Corri a farla tua su Amazon, oggi la puoi avere a soli 109€ con lo sconto del 20% e le spedizioni gratuite di Prime.

Impastatrice planetaria Girmi Gastronomo da 8L

Come suggerito dal nome completo stesso del modello, l’impastatrice planetaria Girmi Gastronomo è dotata di una capacità di 8 litri, e offre pertanto ampio spazio per impastare grandi quantità di ingredienti, ideale per preparare pane fatto in casa, dolci, pasta fresca e molto altro ancora.

Con 6 diverse velocità, è possibile regolare la potenza in base alle esigenze specifiche della ricetta, consentendo un controllo completo del processo di impasto.

Il design elegante e robusto della Gastronomo, con finiture in grigio antracite, si adatta perfettamente a qualsiasi cucina moderna. Le sue caratteristiche di sicurezza, come il sistema di blocco della testa e i piedini antiscivolo, garantiscono una stabilità e una tranquillità durante l’uso.

Con l’impastatrice planetaria Girmi Gastronomo, insomma, preparare impasti perfetti non è mai stato così semplice e conveniente. Aggiungi questo versatile elettrodomestico alla tua cucina e scopri il piacere di creare delizie culinarie fatte in casa con facilità e precisione. Vola a farla tua su Amazon, oggi la puoi avere a soli 109€ con lo sconto del 20% e le spedizioni gratuite di Prime.

