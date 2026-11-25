Immagine generata con AI

Se segui il mondo dei videogiochi, la notizia del 21 ottobre 2026 ti ha probabilmente colpito come un pugno allo stomaco: BioWare chiude, e con lo studio scompare uno dei nomi più iconici della storia dei giochi di ruolo. Trentuno anni di storia, titoli leggendari, milioni di fan in tutto il mondo — e ora il sipario cala definitivamente, per decisione di Electronic Arts. Ma la chiusura in sé non è l’unica cosa di cui si parla: le accuse di un ex sviluppatore stanno alimentando un dibattito durissimo sulla gestione creativa e sul futuro dell’industria.

Trentuno anni di storia: cosa era BioWare

Fondata nel 1995, BioWare ha costruito la propria reputazione su giochi di ruolo profondi, narrativamente ricchi e capaci di creare comunità appassionatissime. Titoli come Baldur’s Gate, Knights of the Old Republic, Mass Effect e Dragon Age hanno segnato generazioni di giocatori, stabilendo standard narrativi che l’industria ha inseguito per anni.

Quando EA ha acquisito lo studio, molti fan hanno temuto esattamente quello che è poi successo. La pressione commerciale, i cicli di sviluppo sempre più brevi e le aspettative di vendita sempre più alte hanno cambiato il DNA di uno studio che aveva fatto della cura narrativa il proprio marchio di fabbrica.

Bioware chiude: le tappe di un declino annunciato

Guardando indietro, i segnali c’erano tutti. Mass Effect: Andromeda e Anthem sono stati accolti da critiche pesanti, con recensioni negative che hanno messo in discussione la capacità dello studio di mantenere gli standard del passato. Poi è arrivato Dragon Age: The Veilguard, che non ha raggiunto le aspettative di vendita fissate da EA.

Il risultato è stato la chiusura annunciata il 21 ottobre 2026: BioWare cessa di esistere dopo trentuno anni. Parallelamente, EA ha confermato che anche il progetto in fase di sviluppo iniziale per il prossimo capitolo di Mass Effect è stato cancellato. In pratica, non solo lo studio chiude, ma viene cancellata anche l’unica speranza di un ritorno per uno dei franchise più amati di sempre.

Le accuse di Mark Darrah: colpa della gestione EA

A rendere ancora più acceso il dibattito è intervenuto Mark Darrah, ex produttore esecutivo di Dragon Age. Darrah è una delle voci più autorevoli che si siano espresse sulla vicenda, e il suo giudizio su Electronic Arts è tutt’altro che tenero.

Secondo Darrah, la responsabilità della chiusura di BioWare ricade in modo diretto sulla cattiva gestione di EA. La sua tesi è chiara: lo studio si è trovato di fronte a opzioni definite dallo stesso Darrah come “terribili”, e ha dovuto scegliere quella “meno terribile” tra le alternative disponibili. Non una scelta libera, dunque, ma una costrizione imposta dall’alto.

Questa lettura descrive un quadro in cui la creatività e le decisioni strategiche dello studio erano di fatto subordinate alle logiche commerciali di EA, senza che BioWare avesse reale autonomia nelle scelte cruciali. Un modello di gestione che, secondo Darrah, ha progressivamente svuotato lo studio della sua identità.

Immagine generata con AI

Perché questa storia riguarda tutto il settore

La vicenda BioWare non è solo la storia di uno studio che chiude. È un caso di studio su come le grandi corporation del gaming gestiscono — o misgestiscono — i talenti creativi che acquisiscono.

Ecco i punti critici che emergono dalla vicenda:

Autonomia creativa compressa: quando uno studio indipendente viene assorbito da un publisher di grandi dimensioni, la sua libertà di scelta si riduce spesso drasticamente.

quando uno studio indipendente viene assorbito da un publisher di grandi dimensioni, la sua libertà di scelta si riduce spesso drasticamente. Aspettative di vendita irrealistiche: titoli come Dragon Age: The Veilguard possono essere considerati deludenti da un punto di vista commerciale anche quando ottengono risultati che, per uno studio indipendente, sarebbero stati considerati un successo.

titoli come Dragon Age: The Veilguard possono essere considerati deludenti da un punto di vista commerciale anche quando ottengono risultati che, per uno studio indipendente, sarebbero stati considerati un successo. Effetto domino sui talenti: la chiusura di BioWare disperde un team di sviluppatori con competenze rare nel settore dei giochi di ruolo narrativi.

la chiusura di BioWare disperde un team di sviluppatori con competenze rare nel settore dei giochi di ruolo narrativi. Cancellazione dei progetti in corso: il nuovo Mass Effect non vedrà mai la luce, almeno non nelle mani di chi lo aveva immaginato.

Sono dinamiche che si ripetono nel settore, e che ogni volta lasciano dietro di sé fan delusi e sviluppatori senza lavoro.

Cosa rimane dopo la chiusura

Per i fan di BioWare, la domanda più dolorosa è: cosa succede ora ai franchise? Dragon Age e Mass Effect sono proprietà intellettuali di EA, non dello studio che li ha creati. Questo significa che EA potrebbe decidere di affidarli ad altri team, oppure tenerli in archivio a tempo indeterminato.

Nel frattempo, la notizia della chiusura di BioWare continua a fare rumore, alimentando discussioni su Reddit, YouTube e nei podcast dedicati al gaming. Darrah non è l’unico a interrogarsi su cosa sarebbe potuto andare diversamente, ma è certamente la voce più autorevole ad essersi espressa pubblicamente con accuse dirette alla dirigenza EA.

Quello che è certo è che con BioWare se ne va un pezzo importante della storia videoludica. Trentuno anni di storie, personaggi e mondi costruiti con cura — e ora tutto quello che resta è la memoria di ciò che è stato, e la domanda su chi, se mai, riuscirà a raccogliere quel testimone.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.