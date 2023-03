Bisogno di spazio? Chiavetta USB 3.0 con 64 GB di libertà (6€)

Avere dello spazio in più a portata di mano non può che essere comodo. Con una chiavetta USB 3.0 hai tutto ciò che ti serve, soprattutto quando ti mette a portata di mano ben 64 GB di spazio e delle velocità elevate.

La utilizzi come vuoi e te la porti in giro trasformandola persino in un portachiavi. Perché fermarti ora che è in promozione su Amazon? Collegati subito sulla pagina e spunta il coupon prima di aggiungerla al carrello. Completi l’acquisto con soli 6,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Chiavetta USB 3.0: la comodità a portata di mano

Piccola e compatta, la chiavetta USB in questione è proprio un gioiellino da avere sempre con te. Viste le sue dimensioni ridotte e l’occhiello integrato ci metti un secondo a trasformarla in un portachiavi. Io te lo consiglio vivamente dal momento che saprai sempre dov’è quando ti servirà.

In ogni caso, come già ti ho detto, ti mette a portata di mano 64 GB di spazio e una velocità di scrittura molto alta. Puoi utilizzarla per archiviare o trasferire file come foto, video, documenti, musica o tutto quello che ti viene in mente.

Ci metti veramente poco grazie ai 90 Mb/s in lettura così da non rimanere bloccato davanti alla schermata pop up per anni (so che hai dei traumi tu che appartieni alla generazione Windows XP e precedenti).

Ovviamente è compatibile con molti sistemi operativi quindi che tu abbia un prodotto Windows o MacOS, ad esempio, non ci sono problemi.

Questo per dirti che per il prezzo che ha, la chiavetta USB 3.0 che ti sto presentando è da prendere al volo. Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove devi spuntare soltanto il coupon per averla a 6,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.